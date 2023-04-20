Курганские власти на майские праздники из-за пожаров вводят ограничения

21 апреля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

1 и 9 мая в Курганской области не будут продавать алкоголь в магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ограничат продажу алкогольной продукции на майские праздники. Об этом сообщает департамент экономического развития региона. «1 и 9 мая 2023 года в Курганской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключение составляют только заведения общественного питания», — говорится в сообщении ведомства. В департаменте пояснили, что решение о запрете продажи алкогольной продукции принято на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе в настоящее время введен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено. Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к жителям области. Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский просил курганцев не пользоваться открытым огнем, не сжигать сухую траву и мусор, не готовить пищу на открытом огне. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.

В Курганской области ограничат продажу алкогольной продукции на майские праздники. Об этом сообщает департамент экономического развития региона. «1 и 9 мая 2023 года в Курганской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключение составляют только заведения общественного питания», — говорится в сообщении ведомства. В департаменте пояснили, что решение о запрете продажи алкогольной продукции принято на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе в настоящее время введен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено. Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к жителям области. Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский просил курганцев не пользоваться открытым огнем, не сжигать сухую траву и мусор, не готовить пищу на открытом огне. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.