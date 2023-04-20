20 апреля 2023

Курганские власти на майские праздники из-за пожаров вводят ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город перед днем Победы. Курган, 9 мая, Жители города, флаги победы, украшение города к 9 мая
1 и 9 мая в Курганской области не будут продавать алкоголь в магазинах Фото:

В Курганской области ограничат продажу алкогольной продукции на майские праздники. Об этом сообщает департамент экономического развития региона.

«1 и 9 мая 2023 года в Курганской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключение составляют только заведения общественного питания», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте пояснили, что решение о запрете продажи алкогольной продукции принято на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе в настоящее время введен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено.

Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к жителям области. Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский просил курганцев не пользоваться открытым огнем, не сжигать сухую траву и мусор, не готовить пищу на открытом огне. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ограничат продажу алкогольной продукции на майские праздники. Об этом сообщает департамент экономического развития региона. «1 и 9 мая 2023 года в Курганской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключение составляют только заведения общественного питания», — говорится в сообщении ведомства. В департаменте пояснили, что решение о запрете продажи алкогольной продукции принято на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе в настоящее время введен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено. Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к жителям области. Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский просил курганцев не пользоваться открытым огнем, не сжигать сухую траву и мусор, не готовить пищу на открытом огне. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...