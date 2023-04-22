22 апреля 2023
21 апреля 2023

На выставке в Перми перевернули картины художницы из-за чувств верующих. Фото

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Открытие выставки "Понаехали. Арт - Пермь XXV". Пермь, флеш моб, девушка с чемоданами
Организаторы выставки «Понаехали» перевернули картины из-за чувств верующих Фото:

На выставке «Понаехали» в Перми перевернули картины художницы Алисы Соколовой из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Директор департамента национальных и религиозных отношений Анастасия Субботина пришла на выставку и пожаловалась администрации, что картины Алисы Соколовой оскорбляют религиозных людей и попросила убрать их. После этого организаторы перевернули картины», — пишет Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Художница рассказала, что заплатила за участие в выставке 16 тысяч рублей, но организаторы не вернули деньги после случившегося. «Краска не до конца просохла, из-за чего картина скаталась из-за контакта со стеной. Организаторы просто извинились и не вернули деньги», — ссылается Собчак на слова Алисы Соколовой.

Ранее URA.RU писало, что работу пермского художника Игоря Горячева, представленную на выставке «Понаехали», прикрыли коробками. По словам Горячева, кто-то из администрации потребовал убрать скульптуры из-за оскорбления чувств верующих. После этого художник выступил на выставке с лекцией «Зачем?».

Картины художницы Алисы Соколовой перевернули организаторы
Картины художницы Алисы Соколовой перевернули организаторы

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На выставке «Понаехали» в Перми перевернули картины художницы Алисы Соколовой из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает журналистка и телеведущая Ксения Собчак. «Директор департамента национальных и религиозных отношений Анастасия Субботина пришла на выставку и пожаловалась администрации, что картины Алисы Соколовой оскорбляют религиозных людей и попросила убрать их. После этого организаторы перевернули картины», — пишет Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Художница рассказала, что заплатила за участие в выставке 16 тысяч рублей, но организаторы не вернули деньги после случившегося. «Краска не до конца просохла, из-за чего картина скаталась из-за контакта со стеной. Организаторы просто извинились и не вернули деньги», — ссылается Собчак на слова Алисы Соколовой. Ранее URA.RU писало, что работу пермского художника Игоря Горячева, представленную на выставке «Понаехали», прикрыли коробками. По словам Горячева, кто-то из администрации потребовал убрать скульптуры из-за оскорбления чувств верующих. После этого художник выступил на выставке с лекцией «Зачем?».
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