В Германии удивились, что россияне богатеют, несмотря на санкции

В Германии удивились тому факту, что россияне продолжают увеличивать собственный капитал, несмотря на санкции. Активы российских миллиардеров в общей сумме составляют 505 млрд долларов, а число российских бизнесменов в списке Forbes за год увеличилось на 22 — теперь их 110.
«Активы российских бизнесменов составляют 505 млрд долларов. В 2021 году сумма была на 101 млрд долларов меньше, но сверхбогатые россияне все равно чувствуют себя хорошо. Увеличилось и количество миллиардеров: Forbes насчитывает 110 россиян, что на 22 больше, чем в 2022 году», — пишет немецкое издание
Самым богатым россиянином в настоящее время, как отмечает издание, является предприниматель, основатель компании «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко. Его капитал оценивается в 25,2 млрд долларов. За год он удвоил свое состояние.
Ранее URA.RU писало, что некоторые российские бизнесмены попали в рейтинг самых «обедневших» миллиардеров РФ по версии Forbes. В рейтинге оказались Павел Дуров, Леонид Богуславский и братья Бухманы.
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