Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» миллиардеров РФ по версии Forbes

За год состояние Павла Дурова сократилось на 3,6 миллиардов долларовФото: TechCrunch /Flickr
Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров, его состояние оценили в 11,5 миллиардов долларов. Такими данными поделился журнал Forbes.
За год состояние Дурова сократилось на 3,6 миллиарда долларов и на 2023 год составляет 11,5 миллиардов долларов. Как пишет издание, падение котировок компаний — аналогов Telegram отразилось на оценке стоимости самого мессенджера. С третьего места, которое основатель Telegram занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в 2023 году Дуров переместился на десятое.
На втором месте рейтинга — частный инвестор Леонид Богуславский, чье состояние за год сократилось на 1,1 миллиард долларов. Тройку замыкают Дмитрий и Игорь Бухманы, чье состояние за год снизилось на 1,1 миллиард долларов. Главный актив братьев — разработка игр Playrix.
Впервые Дуров вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров из России по версии Forbes в 2021 году. Тогда его состояние оценили более чем в 17 миллиардов долларов.
Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров, его состояние оценили в 11,5 миллиардов долларов. Такими данными поделился журнал Forbes. За год состояние Дурова сократилось на 3,6 миллиарда долларов и на 2023 год составляет 11,5 миллиардов долларов. Как пишет издание, падение котировок компаний — аналогов Telegram отразилось на оценке стоимости самого мессенджера. С третьего места, которое основатель Telegram занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в 2023 году Дуров переместился на десятое. На втором месте рейтинга — частный инвестор Леонид Богуславский, чье состояние за год сократилось на 1,1 миллиард долларов. Тройку замыкают Дмитрий и Игорь Бухманы, чье состояние за год снизилось на 1,1 миллиард долларов. Главный актив братьев — разработка игр Playrix. Впервые Дуров вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров из России по версии Forbes в 2021 году. Тогда его состояние оценили более чем в 17 миллиардов долларов.