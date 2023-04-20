20 апреля 2023

Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» миллиардеров РФ по версии Forbes

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
За год состояние Павла Дурова сократилось на 3,6 миллиардов долларов Фото:

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров, его состояние оценили в 11,5 миллиардов долларов. Такими данными поделился журнал Forbes.

За год состояние Дурова сократилось на 3,6 миллиарда долларов и на 2023 год составляет 11,5 миллиардов долларов. Как пишет издание, падение котировок компаний — аналогов Telegram отразилось на оценке стоимости самого мессенджера. С третьего места, которое основатель Telegram занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в 2023 году Дуров переместился на десятое.

На втором месте рейтинга — частный инвестор Леонид Богуславский, чье состояние за год сократилось на 1,1 миллиард долларов. Тройку замыкают Дмитрий и Игорь Бухманы, чье состояние за год снизилось на 1,1 миллиард долларов. Главный актив братьев — разработка игр Playrix.

Впервые Дуров вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров из России по версии Forbes в 2021 году. Тогда его состояние оценили более чем в 17 миллиардов долларов.

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Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров, его состояние оценили в 11,5 миллиардов долларов. Такими данными поделился журнал Forbes. За год состояние Дурова сократилось на 3,6 миллиарда долларов и на 2023 год составляет 11,5 миллиардов долларов. Как пишет издание, падение котировок компаний — аналогов Telegram отразилось на оценке стоимости самого мессенджера. С третьего места, которое основатель Telegram занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в 2023 году Дуров переместился на десятое. На втором месте рейтинга — частный инвестор Леонид Богуславский, чье состояние за год сократилось на 1,1 миллиард долларов. Тройку замыкают Дмитрий и Игорь Бухманы, чье состояние за год снизилось на 1,1 миллиард долларов. Главный актив братьев — разработка игр Playrix. Впервые Дуров вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров из России по версии Forbes в 2021 году. Тогда его состояние оценили более чем в 17 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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