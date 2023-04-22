22 апреля 2023

В Свердловской области завоют сирены

В Рефтинском внезапно зазвучат сирены
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
В Рефтинском проведут техническую проверку систем оповещения Фото:

В Рефтинском (Свердловская область) 24 апреля завоют сирены. Местные власти сообщили, что это связано с технической проверкой систем оповещения.

«Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 24 апреля сработают сирены, это связано с проверкой работоспособности систем оповещения», — пишет пресс-служба мэрии Рефтинского в Telegram.

Администрация города просит население не паниковать во время работы сирен. Не следует прерывать занятия и работу.

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В Рефтинском (Свердловская область) 24 апреля завоют сирены. Местные власти сообщили, что это связано с технической проверкой систем оповещения. «Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 24 апреля сработают сирены, это связано с проверкой работоспособности систем оповещения», — пишет пресс-служба мэрии Рефтинского в Telegram. Администрация города просит население не паниковать во время работы сирен. Не следует прерывать занятия и работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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