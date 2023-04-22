В Свердловской области завоют сирены

В Рефтинском проведут техническую проверку систем оповещения
В Рефтинском (Свердловская область) 24 апреля завоют сирены. Местные власти сообщили, что это связано с технической проверкой систем оповещения.
«Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 24 апреля сработают сирены, это связано с проверкой работоспособности систем оповещения», — пишет пресс-служба мэрии Рефтинского в Telegram.
Администрация города просит население не паниковать во время работы сирен. Не следует прерывать занятия и работу.
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