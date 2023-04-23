Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении жилищных прав челябинцев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении жилищных прав жителей Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«В средствах массовой информации опубликовано обращение жителей Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что на протяжении долгого времени проживают в аварийных домах, а строительство новых намечено только на 2024 год. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как сообщает СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела.
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