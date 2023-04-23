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Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении жилищных прав челябинцев

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил разобраться с проблемой жителей региона, проживающих в аварийных домах Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении жилищных прав жителей Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение жителей Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что на протяжении долгого времени проживают в аварийных домах, а строительство новых намечено только на 2024 год. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщает СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении жилищных прав жителей Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. «В средствах массовой информации опубликовано обращение жителей Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что на протяжении долгого времени проживают в аварийных домах, а строительство новых намечено только на 2024 год. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как сообщает СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела.
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