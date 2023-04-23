23 апреля 2023

«Ведомости»: банк Гонконга отказывает в транзакциях компаниям РФ из-за Зеленского

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Гонконгский банк HSBC отказал российской IT-компании в проведении оплаты Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Гонконгский банк HSBC отказал российской IT-компании в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером, ссылаясь на санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил источник в компании.

«Гонконгский банк HSBC отказал компании в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером, ссылаясь именно на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones», — передают информацию источника «Ведомости». По информации издания, с аналогичными проблемами в зарубежных банках столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, находящиеся под санкциями.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Зеленский ввел санкции против «СКБ Контура» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга. Согласно санкциям, эти организации на протяжении десяти лет не могут арендовать имущество на территории Украины. Причем в СКБ0Контур отметили, что веденные ограничения никак не отразятся на клиентах организации. Также Украина ввела санкции в отношении некоторых предприятий России. В списке, в том числе, оказались, пермские компании «Морион» и «Кама-контракт».

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Гонконгский банк HSBC отказал российской IT-компании в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером, ссылаясь на санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил источник в компании. «Гонконгский банк HSBC отказал компании в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером, ссылаясь именно на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones», — передают информацию источника «Ведомости». По информации издания, с аналогичными проблемами в зарубежных банках столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, находящиеся под санкциями. Ранее URA.RU писало, что Владимир Зеленский ввел санкции против «СКБ Контура» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга. Согласно санкциям, эти организации на протяжении десяти лет не могут арендовать имущество на территории Украины. Причем в СКБ0Контур отметили, что веденные ограничения никак не отразятся на клиентах организации. Также Украина ввела санкции в отношении некоторых предприятий России. В списке, в том числе, оказались, пермские компании «Морион» и «Кама-контракт».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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