В «СКБ Контур» рассказали о последствиях санкций Зеленского

Представители «СКБ Контур» успокоили своих клиентов после введения санкций Украины

22 апреля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Санкции Зеленского не повлияют на обслуживание клиентов «СКБ Контура» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Веденные украинским президентом Владимиром Зеленским санкции против компании «СКБ Контур» никак не отразятся на клиентах организации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской IT-компании. «Произошедшее никак не повялият на обслуживание клиентов компании. „СКБ Контур“ продолжает предоставлять высокий сервис и поддерживать безопасность данных своих пользователей», — говорится в сообщении. «СКБ Контур» является одним из ведущих разработчиков онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса. С компаний сотрудничают тысячи предприятий по всей России. Ранее URA.RU писало, что Владимир Зеленский ввел санкции против «СКБ Контура» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга. Согласно санкциям, эти организации на протяжении десяти лет не могут арендовывать имущество на территории Украины. Также ограничения предполагают блокировку всех активов компаний в этой стране.

Веденные украинским президентом Владимиром Зеленским санкции против компании «СКБ Контур» никак не отразятся на клиентах организации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской IT-компании. «Произошедшее никак не повялият на обслуживание клиентов компании. „СКБ Контур“ продолжает предоставлять высокий сервис и поддерживать безопасность данных своих пользователей», — говорится в сообщении. «СКБ Контур» является одним из ведущих разработчиков онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса. С компаний сотрудничают тысячи предприятий по всей России. Ранее URA.RU писало, что Владимир Зеленский ввел санкции против «СКБ Контура» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга. Согласно санкциям, эти организации на протяжении десяти лет не могут арендовывать имущество на территории Украины. Также ограничения предполагают блокировку всех активов компаний в этой стране.