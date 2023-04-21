В «СКБ Контур» рассказали о последствиях санкций Зеленского

Веденные украинским президентом Владимиром Зеленским санкции против компании «СКБ Контур» никак не отразятся на клиентах организации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской IT-компании.
«Произошедшее никак не повялият на обслуживание клиентов компании. „СКБ Контур“ продолжает предоставлять высокий сервис и поддерживать безопасность данных своих пользователей», — говорится в сообщении.
«СКБ Контур» является одним из ведущих разработчиков онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса. С компаний сотрудничают тысячи предприятий по всей России.
Ранее URA.RU писало, что Владимир Зеленский ввел санкции против «СКБ Контура» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга. Согласно санкциям, эти организации на протяжении десяти лет не могут арендовывать имущество на территории Украины. Также ограничения предполагают блокировку всех активов компаний в этой стране.
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