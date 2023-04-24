24 апреля 2023

Пермяка осудили за призывы к насилию над русскими

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Суд отправил пермяка в колонию строгого режима Фото:

Суд в Москве признал жителя Пермского края виновным по уголовной статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Как рассказали в УФСБ по Пермском краю, неонацист Шипиловских А.А. выступал против людей русской национальности.

«УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность приверженца неонацистских взглядов. Установлено, что житель региона Шипиловских А.А. в социальных сетях неоднократно размещал материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении лиц, объединенных по признакам национальности (русские)», — говорится в сообщении УФСБ, поступившем в редакцию URA.RU.

Решением суда пермяка приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

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Суд в Москве признал жителя Пермского края виновным по уголовной статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Как рассказали в УФСБ по Пермском краю, неонацист Шипиловских А.А. выступал против людей русской национальности. «УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность приверженца неонацистских взглядов. Установлено, что житель региона Шипиловских А.А. в социальных сетях неоднократно размещал материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении лиц, объединенных по признакам национальности (русские)», — говорится в сообщении УФСБ, поступившем в редакцию URA.RU. Решением суда пермяка приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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