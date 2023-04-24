Пермяка осудили за призывы к насилию над русскими

Суд в Москве признал жителя Пермского края виновным по уголовной статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Как рассказали в УФСБ по Пермском краю, неонацист Шипиловских А.А. выступал против людей русской национальности.
«УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность приверженца неонацистских взглядов. Установлено, что житель региона Шипиловских А.А. в социальных сетях неоднократно размещал материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении лиц, объединенных по признакам национальности (русские)», — говорится в сообщении УФСБ, поступившем в редакцию URA.RU.
Решением суда пермяка приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.
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