Первого мая в пермском зоопарке медведей и выдр заставят потрудиться

26 апреля 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Выдры выйдут из дома на рыбалку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День весны и труда, который отмечается 1 мая, в пермском зоопарке белым медведям и выдрам придется потрудиться, чтобы добыть себе еду. Как рассказали в зоосаде, с этого дня для хищников открывается сезон рыбалки, и они сами будут ловить обед в бассейне. «Показательные кормления и первый в этом году выпуск живой рыбы в бассейны станут частью весеннего праздника „Мир! Труд! Май!“. В 12:00 посетители смогут понаблюдать как выдры Шнур и Матильда играючи ловят рыбу и резвятся в бассейне. В 13:00 белые медведи Милка и Сэрику впервые в этом году отправятся „на рыбалку“ и продемонстрируют навыки ловли живого карпа и плавания», — говорится в сообщении зоопарка, поступившем в URA.RU. Гостям зоопарка 1 мая в течение дня также покажут кормления тигрицы Афины и японских макак, лангуров и колобусов. Кроме того, можно будет поболеть за южноафриканских тараканов, которые устроят спринтерскую гонку, и послушать выступление оркестра кадетской роты им. В.Н. Татищева.

В День весны и труда, который отмечается 1 мая, в пермском зоопарке белым медведям и выдрам придется потрудиться, чтобы добыть себе еду. Как рассказали в зоосаде, с этого дня для хищников открывается сезон рыбалки, и они сами будут ловить обед в бассейне. «Показательные кормления и первый в этом году выпуск живой рыбы в бассейны станут частью весеннего праздника „Мир! Труд! Май!“. В 12:00 посетители смогут понаблюдать как выдры Шнур и Матильда играючи ловят рыбу и резвятся в бассейне. В 13:00 белые медведи Милка и Сэрику впервые в этом году отправятся „на рыбалку“ и продемонстрируют навыки ловли живого карпа и плавания», — говорится в сообщении зоопарка, поступившем в URA.RU. Гостям зоопарка 1 мая в течение дня также покажут кормления тигрицы Афины и японских макак, лангуров и колобусов. Кроме того, можно будет поболеть за южноафриканских тараканов, которые устроят спринтерскую гонку, и послушать выступление оркестра кадетской роты им. В.Н. Татищева.