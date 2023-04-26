Белорусские военные обучились использовать ядерное оружие РФ

26 апреля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Белорусские военные обучились использованию «Искандер-М», заявили в Минобороны России Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Вооруженные силы Беларуси прошли курс обучения по использованию российского ядерного оружия. Об этом заявили в Минобороны России. О планах поставить ядерное оружие на территорию Беларуси заявил президент РФ Владимир Путин в конце марта. «Личный состав [ВС РБ] расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК „Искандер-М“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . Там уточнили, что учения проходили с начала апреля. Особое внимание, уточняют там, уделялось совершенствованию навыков в подготовке и развертывании ракетного комплекса к применению. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия планирует разместить в Беларуси ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что России не интересна реакция Запада на это решение, пишет RT.

Вооруженные силы Беларуси прошли курс обучения по использованию российского ядерного оружия. Об этом заявили в Минобороны России. О планах поставить ядерное оружие на территорию Беларуси заявил президент РФ Владимир Путин в конце марта. «Личный состав [ВС РБ] расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК „Искандер-М“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что учения проходили с начала апреля. Особое внимание, уточняют там, уделялось совершенствованию навыков в подготовке и развертывании ракетного комплекса к применению. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия планирует разместить в Беларуси ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что России не интересна реакция Запада на это решение, пишет RT.