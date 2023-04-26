Белорусские военные обучились использовать ядерное оружие РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк, stock
Белорусские военные обучились использованию «Искандер-М», заявили в Минобороны России Фото:

Вооруженные силы Беларуси прошли курс обучения по использованию российского ядерного оружия. Об этом заявили в Минобороны России. О планах поставить ядерное оружие на территорию Беларуси заявил президент РФ Владимир Путин в конце марта.

«Личный состав [ВС РБ] расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК „Искандер-М“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что учения проходили с начала апреля. Особое внимание, уточняют там, уделялось совершенствованию навыков в подготовке и развертывании ракетного комплекса к применению.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия планирует разместить в Беларуси ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что России не интересна реакция Запада на это решение, пишет RT.

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Вооруженные силы Беларуси прошли курс обучения по использованию российского ядерного оружия. Об этом заявили в Минобороны России. О планах поставить ядерное оружие на территорию Беларуси заявил президент РФ Владимир Путин в конце марта. «Личный состав [ВС РБ] расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК „Искандер-М“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что учения проходили с начала апреля. Особое внимание, уточняют там, уделялось совершенствованию навыков в подготовке и развертывании ракетного комплекса к применению. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия планирует разместить в Беларуси ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что России не интересна реакция Запада на это решение, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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