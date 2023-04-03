В Кремле ответили на вопрос о контроле за ядерным оружием в Беларуси

В вопросе контроля над ядерными вооружениями, которые Россия разместит на территории Белоруссии, нужно ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Предлагаю ориентироваться на разъяснения Владимира Путина, данные в интервью „России-24“», — отметил Песков. В частности, Путин сказал, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие.
В минувшую пятницу, выступая с посланием к нации, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может». По его словам, «управлять все тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь».
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