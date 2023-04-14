Беларусь готовится к размещению у себя ядерного оружия

14 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Беларуси уже ищут площадки для размещения ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беларусь разместит у себя ядерное оружие, если потребуется. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. По его словам, страна уже занимается подготовок доступных площадок для этого. «Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг», — цитирует Виктора Хренина белорусское издание «Белта». Также глава оборонного ведомства заявил, что на силу республика будет отвечать только силой. «По-другому на Западе не понимают», — заключил Хренин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к 1 июля на территории Беларуси будет построено хранилище для тактического ядерного оружия, напоминает RT. По словам экспертов, такой шаг заставит Польшу куда осмотрительнее принимать решения о стягивании своих сил у бtлорусских границ, передает деловое издание «Взгляд».

Беларусь разместит у себя ядерное оружие, если потребуется. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. По его словам, страна уже занимается подготовок доступных площадок для этого. «Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг», — цитирует Виктора Хренина белорусское издание «Белта». Также глава оборонного ведомства заявил, что на силу республика будет отвечать только силой. «По-другому на Западе не понимают», — заключил Хренин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к 1 июля на территории Беларуси будет построено хранилище для тактического ядерного оружия, напоминает RT. По словам экспертов, такой шаг заставит Польшу куда осмотрительнее принимать решения о стягивании своих сил у бtлорусских границ, передает деловое издание «Взгляд».