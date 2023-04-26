В Екатеринбурге загорелся Калиновский лесопарк

26 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Спасатели тушат пожар в Калиновском лесопарке на Уралмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга горит сухая растительность в Калиновском лесопарке. Огонь тушат 16 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади три гектара горит сухая трава. На месте работает 16 человек и три единицы техники», — рассказали в ведомстве. В Свердловской области из-за сухой и теплой погоды сложилась сложная ситуация с пожарами. 25 апреля в регионе загорелись несколько десятков населенных пунктов. В регионе ввели режим повышенной готовности. Больше всего пострадал поселок Сосьва в Серовском районе, где сгорели больше 90 домов, один человек погиб, один пропал без вести. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга горит сухая растительность в Калиновском лесопарке. Огонь тушат 16 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади три гектара горит сухая трава. На месте работает 16 человек и три единицы техники», — рассказали в ведомстве. В Свердловской области из-за сухой и теплой погоды сложилась сложная ситуация с пожарами. 25 апреля в регионе загорелись несколько десятков населенных пунктов. В регионе ввели режим повышенной готовности. Больше всего пострадал поселок Сосьва в Серовском районе, где сгорели больше 90 домов, один человек погиб, один пропал без вести. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.