Представитель Путина заявил, что Трамп оздоравливает экономику России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Титов заявил, что политика Трампа в итоге приведет к росту экономики России
Титов заявил, что политика Трампа в итоге приведет к росту экономики России Фото:

Политика президента США Дональда Трампа в области внешней торговли оздоравливает экономику России и может способствовать ее укреплению. Об этом он заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. 

«Трамп оздоравливает экономику России», — сказал Борис Титов в интервью агентству ТАСС. По его словам, падение цен на российскую нефть хоть и скажется негативно на доходах бюджета и курсе рубля, но даст толчок снижению сырьевой зависимости. А отсутствие пошлин со стороны США позволит увеличить экспорт и развить новые отрасли для российских и американских рынков. 

Титов также отметил, что изменения в торговой политике США могут привести к увеличению инвестиций в Россию со стороны других стран, столкнувшихся с американскими пошлинами, например, Китая с его автомобилями. Это, в свою очередь, поспособствует росту экономики РФ и ее диверсификации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Политика президента США Дональда Трампа в области внешней торговли оздоравливает экономику России и может способствовать ее укреплению. Об этом он заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.  «Трамп оздоравливает экономику России», — сказал Борис Титов в интервью агентству ТАСС. По его словам, падение цен на российскую нефть хоть и скажется негативно на доходах бюджета и курсе рубля, но даст толчок снижению сырьевой зависимости. А отсутствие пошлин со стороны США позволит увеличить экспорт и развить новые отрасли для российских и американских рынков.  Титов также отметил, что изменения в торговой политике США могут привести к увеличению инвестиций в Россию со стороны других стран, столкнувшихся с американскими пошлинами, например, Китая с его автомобилями. Это, в свою очередь, поспособствует росту экономики РФ и ее диверсификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...