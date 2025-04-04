Представитель Путина заявил, что Трамп оздоравливает экономику России

Политика президента США Дональда Трампа в области внешней торговли оздоравливает экономику России и может способствовать ее укреплению. Об этом он заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Трамп оздоравливает экономику России», — сказал Борис Титов в интервью агентству ТАСС. По его словам, падение цен на российскую нефть хоть и скажется негативно на доходах бюджета и курсе рубля, но даст толчок снижению сырьевой зависимости. А отсутствие пошлин со стороны США позволит увеличить экспорт и развить новые отрасли для российских и американских рынков.
Титов также отметил, что изменения в торговой политике США могут привести к увеличению инвестиций в Россию со стороны других стран, столкнувшихся с американскими пошлинами, например, Китая с его автомобилями. Это, в свою очередь, поспособствует росту экономики РФ и ее диверсификации.
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