Чехия ввела санкции против российского патриарха

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла из-за его поддержки СВО на Украине
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарху Кириллу запретили въезд на территорию Чехии, пишет Ceske noviny Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Чехия ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его поддержки проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny.

«Чехия внесла в санкционный список патриарха Московского Кирилла», — сообщается в материале издания. Там добавили, что такое решение было принято по причине оказания поддержки патриархом Кирилла действий РФ на Украине. Санкции в себя включают запрет для патриарха на въезд в Чехию, а также блокирование принадлежащего ему имущества на территории чешского государства, заключили в издании.

Ранее глава Русской Православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал начать беседы с теми гражданами России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Также российские военнослужащие в зоне СВО получили на Пасху куличи, освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает Life.

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Чехия ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его поддержки проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny. «Чехия внесла в санкционный список патриарха Московского Кирилла», — сообщается в материале издания. Там добавили, что такое решение было принято по причине оказания поддержки патриархом Кирилла действий РФ на Украине. Санкции в себя включают запрет для патриарха на въезд в Чехию, а также блокирование принадлежащего ему имущества на территории чешского государства, заключили в издании. Ранее глава Русской Православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал начать беседы с теми гражданами России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Также российские военнослужащие в зоне СВО получили на Пасху куличи, освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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