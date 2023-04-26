Чехия ввела санкции против российского патриарха

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла из-за его поддержки СВО на Украине

26 апреля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Патриарху Кириллу запретили въезд на территорию Чехии, пишет Ceske noviny Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чехия ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его поддержки проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny. «Чехия внесла в санкционный список патриарха Московского Кирилла», — сообщается в материале издания . Там добавили, что такое решение было принято по причине оказания поддержки патриархом Кирилла действий РФ на Украине. Санкции в себя включают запрет для патриарха на въезд в Чехию, а также блокирование принадлежащего ему имущества на территории чешского государства, заключили в издании. Ранее глава Русской Православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал начать беседы с теми гражданами России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Также российские военнослужащие в зоне СВО получили на Пасху куличи, освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает Life .

Чехия ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его поддержки проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny. «Чехия внесла в санкционный список патриарха Московского Кирилла», — сообщается в материале издания. Там добавили, что такое решение было принято по причине оказания поддержки патриархом Кирилла действий РФ на Украине. Санкции в себя включают запрет для патриарха на въезд в Чехию, а также блокирование принадлежащего ему имущества на территории чешского государства, заключили в издании. Ранее глава Русской Православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал начать беседы с теми гражданами России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Также российские военнослужащие в зоне СВО получили на Пасху куличи, освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает Life.