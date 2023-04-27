В Госдуме рассказали, как и сколько будут отдыхать россияне на майские праздники. Фото

Госдума опубликовала календарь с графиком отдыха россиян в мае
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Майская прогулка 2018. Екатеринбург, карта, маршрут, майская прогулка, поиск, ориентирование
В Госдуме рассказали о выходных в мае Фото:

В России майские праздники пройдут в два периода. Календарь, по которому будут отдыхать россияне в мае, опубликовала Госдума России.

«Они будут разделены на два периода: по случаю Праздника Весны и Труда — с 29 апреля по 1 мая и ко Дню Победы — с 6 по 9 мая», — сообщается в официальном telegram-канале Госдумы. Россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать 29 и 30 апреля, и 1 мая, а затем 6,7,8 и 9 мая.

В майские праздники можно успеть съездить в небольшой отпуск. Самыми удачными местами для такого отдыха считается Крым, Калининград и Казань, передает «Царьград».

Госудма опубликовала календарь майских праздников
Госудма опубликовала календарь майских праздников
Фото:

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В России майские праздники пройдут в два периода. Календарь, по которому будут отдыхать россияне в мае, опубликовала Госдума России. «Они будут разделены на два периода: по случаю Праздника Весны и Труда — с 29 апреля по 1 мая и ко Дню Победы — с 6 по 9 мая», — сообщается в официальном telegram-канале Госдумы. Россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать 29 и 30 апреля, и 1 мая, а затем 6,7,8 и 9 мая. В майские праздники можно успеть съездить в небольшой отпуск. Самыми удачными местами для такого отдыха считается Крым, Калининград и Казань, передает «Царьград».
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