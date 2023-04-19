19 апреля 2023

На майские праздники пермяков заманивают в «Ласточку» кашей с тушенкой

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Генеральная уборка электропоездов. Пермь, электричка, ласточка, железные дороги, ржд
В кольцевой «Ласточке» устроят шоу в честь Дня Победы Фото:

В Перми в дни майских праздников пройдет серия специализированных экскурсий, посвященных Дню Победы. Они пройдут в городской кольцевой электричке, а шоу начнется уже на перроне, рассказали в Пермской пригородной компании.

«На перроне выступление хореографических коллективов в стилизованных костюмах времен Великой Отечественной Войны. В пути следования поезда „Ласточка“: полевая кухня (каша с тушенкой, чай), интерактивная программа, песни с баянистом и многое другое», — говорится на странице ППК в соцсети «ВКонтакте».

Участников шоу-программы будут ждать 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая в 14:00 на вокзале Пермь-II. Билеты на необычную поездку стоят 399 рублей.

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В Перми в дни майских праздников пройдет серия специализированных экскурсий, посвященных Дню Победы. Они пройдут в городской кольцевой электричке, а шоу начнется уже на перроне, рассказали в Пермской пригородной компании. «На перроне выступление хореографических коллективов в стилизованных костюмах времен Великой Отечественной Войны. В пути следования поезда „Ласточка“: полевая кухня (каша с тушенкой, чай), интерактивная программа, песни с баянистом и многое другое», — говорится на странице ППК в соцсети «ВКонтакте». Участников шоу-программы будут ждать 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая в 14:00 на вокзале Пермь-II. Билеты на необычную поездку стоят 399 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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