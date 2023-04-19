На майские праздники пермяков заманивают в «Ласточку» кашей с тушенкой

В Перми в дни майских праздников пройдет серия специализированных экскурсий, посвященных Дню Победы. Они пройдут в городской кольцевой электричке, а шоу начнется уже на перроне, рассказали в Пермской пригородной компании.
«На перроне выступление хореографических коллективов в стилизованных костюмах времен Великой Отечественной Войны. В пути следования поезда „Ласточка“: полевая кухня (каша с тушенкой, чай), интерактивная программа, песни с баянистом и многое другое», — говорится на странице ППК в соцсети «ВКонтакте».
Участников шоу-программы будут ждать 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая в 14:00 на вокзале Пермь-II. Билеты на необычную поездку стоят 399 рублей.
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