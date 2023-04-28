В Сосьве восстановили более четырех километров электросетей

К восстановлению электросетей привлекли порядка 30 специалистов и 10 единиц спецтехники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

После крупного пожара в Сосьве (Свердловская область), унесшего жизни людей и инфраструктуру поселка, энергетики восстановили более четырех километров электросетей. Об этом рассказали telegram-канале «Россети Урал».

«В настоящий момент выполнены все работы по восстановлению электроснабжения домов, не поврежденных огнем. Восстановлено более четырех километров линий, заменено более 50 опор. Наши коллеги оказывают помощь по восстановлению сетевого оборудования поселка», — сказано в сообщении. Строительство новых электросетей будет происходить после координации действий с региональными и муниципальными властями по размещению новых домов.

В Сосьве работали порядка 30 энергетиков и 10 единиц специальной техники. Также были задействованы резервные источники электроснабжения.

В поселке сотрудники МЧС локализовали крупнейший пожар. Огнеборцы защитили от огня порядка 1200 жилых домов. Пожар унес жизни мужчины и женщины. Погорельцам ежедневно оказывается гуманитарная помощь. Волонтеры из «Фонда святой Екатерины» направили пострадавшим автомобиль с медикаментами.