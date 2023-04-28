Челябинский завод обеспечит опорами нефтегазовое месторождение ЯНАО за полярным кругом

Завод «Эскон» из Южноуральска (Челябинская область) поставит металлические решетчатые опоры за Северный полярный круг. Как сообщили в пресс-службе головного холдинга «Конар», в рамках контракта продукция компании будет использована при модернизации высоковольтной линии двух подстанций.
«Опоры ЛЭП будут задействованы для модернизации двух подстанций „Исконная — Ермак“. Строительство осуществляется за Северным полярным кругом, в суровых природно-климатических условиях», — отметили в «Конаре».
Директор завода «Эскон» Сергей Крючков добавил, что опоры будут смонтированы на территории вечной мерзлоты с температурой воздуха минус 55 градусов. Продукция завода будет стоять в пойме реки Пур. Поскольку условия эксплуатации экстремальные, продукции обеспечат надежную антикоррозийную защиту. Технология горячего цинкования придаст опорам ЛЭП, порталам открытых распределительных устройств, башням сотовой связи, прожекторным мачтам и многогранным опорам долговечность. В результате конструкции при использовании будут деформироваться лишь незначительно.
Поставка продукции для линии с напряжением 220 киловольт должна завершится до октября. Общий объем составит 2,5 тысячи тонн.
Металлоконструкции завода необходимы для выполнения инвестпроекта компании «ФСК ЕЭС» (входит в ПАО «Россети»). Проект нацелен на развитие Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. Подстанцию «Ермак» расширят для подключения новых линий электропередач. Объем выдачи электроэнергии увеличится.
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