Челябинский завод обеспечит опорами нефтегазовое месторождение ЯНАО за полярным кругом

28 апреля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Опоры установят для развития нефтегазового месторождения ЯНАО Фото: media.gazprom-neft.ru Завод «Эскон» из Южноуральска (Челябинская область) поставит металлические решетчатые опоры за Северный полярный круг. Как сообщили в пресс-службе головного холдинга «Конар», в рамках контракта продукция компании будет использована при модернизации высоковольтной линии двух подстанций. «Опоры ЛЭП будут задействованы для модернизации двух подстанций „Исконная — Ермак“. Строительство осуществляется за Северным полярным кругом, в суровых природно-климатических условиях», — отметили в «Конаре». Директор завода «Эскон» Сергей Крючков добавил, что опоры будут смонтированы на территории вечной мерзлоты с температурой воздуха минус 55 градусов. Продукция завода будет стоять в пойме реки Пур. Поскольку условия эксплуатации экстремальные, продукции обеспечат надежную антикоррозийную защиту. Технология горячего цинкования придаст опорам ЛЭП, порталам открытых распределительных устройств, башням сотовой связи, прожекторным мачтам и многогранным опорам долговечность. В результате конструкции при использовании будут деформироваться лишь незначительно. Поставка продукции для линии с напряжением 220 киловольт должна завершится до октября. Общий объем составит 2,5 тысячи тонн. Металлоконструкции завода необходимы для выполнения инвестпроекта компании «ФСК ЕЭС» (входит в ПАО «Россети»). Проект нацелен на развитие Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. Подстанцию «Ермак» расширят для подключения новых линий электропередач. Объем выдачи электроэнергии увеличится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Эскон» из Южноуральска (Челябинская область) поставит металлические решетчатые опоры за Северный полярный круг. Как сообщили в пресс-службе головного холдинга «Конар», в рамках контракта продукция компании будет использована при модернизации высоковольтной линии двух подстанций. «Опоры ЛЭП будут задействованы для модернизации двух подстанций „Исконная — Ермак“. Строительство осуществляется за Северным полярным кругом, в суровых природно-климатических условиях», — отметили в «Конаре». Директор завода «Эскон» Сергей Крючков добавил, что опоры будут смонтированы на территории вечной мерзлоты с температурой воздуха минус 55 градусов. Продукция завода будет стоять в пойме реки Пур. Поскольку условия эксплуатации экстремальные, продукции обеспечат надежную антикоррозийную защиту. Технология горячего цинкования придаст опорам ЛЭП, порталам открытых распределительных устройств, башням сотовой связи, прожекторным мачтам и многогранным опорам долговечность. В результате конструкции при использовании будут деформироваться лишь незначительно. Поставка продукции для линии с напряжением 220 киловольт должна завершится до октября. Общий объем составит 2,5 тысячи тонн. Металлоконструкции завода необходимы для выполнения инвестпроекта компании «ФСК ЕЭС» (входит в ПАО «Россети»). Проект нацелен на развитие Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. Подстанцию «Ермак» расширят для подключения новых линий электропередач. Объем выдачи электроэнергии увеличится.