28 апреля 2023

В Ростове-на-Дону нашли тело женщины в ливневом водостоке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция городских дорог главой Сургута Шуваловым Вадимом и председателем Думы города Краснояровой Надеждой. Сургут, водосток, ливневая канализация, ливневка, ноги, асфальт
В Ростове-на-Дону 28 апреля пожилая женщина погибла во время мощного ливня Фото:

В Ростове-на-Дону в ливневом коллекторе обнаружили тело женщины 1942 года рождения. О происшествии сообщили сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета. Ранее местные группы в соцсетях писали, что на фоне сильного дождя в Ростове-на-Дону произошел потоп.

«В следственный отдел по Октябрьскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28 апреля в ливневом коллекторе по улице Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины 1942 года рождения», — сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Отмечается, что уже была проведена судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти женщины. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростове-на-Дону в ливневом коллекторе обнаружили тело женщины 1942 года рождения. О происшествии сообщили сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета. Ранее местные группы в соцсетях писали, что на фоне сильного дождя в Ростове-на-Дону произошел потоп. «В следственный отдел по Октябрьскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28 апреля в ливневом коллекторе по улице Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины 1942 года рождения», — сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Отмечается, что уже была проведена судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти женщины. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...