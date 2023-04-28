В Ростове-на-Дону нашли тело женщины в ливневом водостоке

В Ростове-на-Дону в ливневом коллекторе обнаружили тело женщины 1942 года рождения. О происшествии сообщили сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета. Ранее местные группы в соцсетях писали, что на фоне сильного дождя в Ростове-на-Дону произошел потоп.
«В следственный отдел по Октябрьскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28 апреля в ливневом коллекторе по улице Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины 1942 года рождения», —
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Отмечается, что уже была проведена судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти женщины. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
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