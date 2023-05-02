Пьяный мигрант устроил гонку в Екатеринбурге и разнес машину земляка. Фото

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Лихач удирал от инспекторов и по дороге разнес машину своего земляка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нетрезвый мигрант из Таджикистана устроил гонку, удирая от сотрудников ГИБДД. По пути он столкнулся с другим автомобилем, за рулем которого оказался его земляк. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах, предоставивший фото с места аварии.

«На улице 8 Марта водитель сервиса „Делимобиль“ не остановился по требованию инспекторов, а решил поиграть в догонялки. Точнее, он передал документы для проверки, но, зная, что пьян, пустился наутек. Гнал на большой скорости, создавая реальную угрозу для других водителей и пешеходов. Силами экипажей полка ДПС был отловлен на улице Городской», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что перед этим горе-шумахер успел протаранить попутный Nissan Almera. По совпадению, за рулем иномарки оказался земляк лихача — тоже гражданин Таджикистана. Раздосадованный тем, что его машина разбита в хлам, водитель нанес виновнику ДТП удар ногой в голову. Начавшуюся было потасовку вовремя предотвратили сотрудники ГИБДД. Позже выяснилось, что находившийся за рулем «Делимобиля» мужчина был пьян.

За комментарием агентство обратилось в отдел пропаганды городского ОГИБДД. Ответ на момент публикации не поступил.

Виновнику ДТП не удалось удрать от инспекторов ГИБДД
Виновнику ДТП не удалось удрать от инспекторов ГИБДД
Фото:
Машина «Делимобиля» сильно пострадала сама…
Машина «Делимобиля» сильно пострадала сама…
Фото:
… и разбила чужой автомобиль
… и разбила чужой автомобиль
Фото:
Сотрудники ГАИ успели предотвратить драку на месте ЧП
Сотрудники ГАИ успели предотвратить драку на месте ЧП
Фото:

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В Екатеринбурге нетрезвый мигрант из Таджикистана устроил гонку, удирая от сотрудников ГИБДД. По пути он столкнулся с другим автомобилем, за рулем которого оказался его земляк. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах, предоставивший фото с места аварии. «На улице 8 Марта водитель сервиса „Делимобиль“ не остановился по требованию инспекторов, а решил поиграть в догонялки. Точнее, он передал документы для проверки, но, зная, что пьян, пустился наутек. Гнал на большой скорости, создавая реальную угрозу для других водителей и пешеходов. Силами экипажей полка ДПС был отловлен на улице Городской», — рассказал собеседник агентства. Источник добавил, что перед этим горе-шумахер успел протаранить попутный Nissan Almera. По совпадению, за рулем иномарки оказался земляк лихача — тоже гражданин Таджикистана. Раздосадованный тем, что его машина разбита в хлам, водитель нанес виновнику ДТП удар ногой в голову. Начавшуюся было потасовку вовремя предотвратили сотрудники ГИБДД. Позже выяснилось, что находившийся за рулем «Делимобиля» мужчина был пьян. За комментарием агентство обратилось в отдел пропаганды городского ОГИБДД. Ответ на момент публикации не поступил.
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