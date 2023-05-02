Baza: баскетболиста ЦСКА Шведа избили из-за проигранного матча 02 мая 2023 в 21:22 Размер текста - 17 + Баскетболиста Алексея Шведа избили после проигранного матча Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российского баскетболиста Алексея Шведа, выступающего за ЦСКА, избили в центре Москвы из-за проигранного матча. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предъявлять Шведу за проигранный матч начали еще на выходе из московского ресторана „Джун“. <…> Возникла ссора, быстро перешедшая в драку — баскетболиста ударили, он упал», — пишут авторы канала, ссылаясь на слова очевидцев происшествия. Уточняется, что напавшие на Шведа люди предъявляли тому, что они проиграли деньги на ставках из-за него. Как подчеркивают авторы telegram-канала, после инцидента Алексею Шведу позвонил один из нападавших, чтобы разрешить вопрос и извиниться. В итоге МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, передает «Национальная служба новостей». Ранее состоялся баскетбольный матч между клубами ЦСКА и «Локомотив-Кубань». По итогу ЦСКА проиграли и вылетели из плей-офф. Российского баскетболиста Алексея Шведа, выступающего за ЦСКА, избили в центре Москвы из-за проигранного матча. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предъявлять Шведу за проигранный матч начали еще на выходе из московского ресторана „Джун“. <…> Возникла ссора, быстро перешедшая в драку — баскетболиста ударили, он упал», — пишут авторы канала, ссылаясь на слова очевидцев происшествия. Уточняется, что напавшие на Шведа люди предъявляли тому, что они проиграли деньги на ставках из-за него. Как подчеркивают авторы telegram-канала, после инцидента Алексею Шведу позвонил один из нападавших, чтобы разрешить вопрос и извиниться. В итоге МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, передает «Национальная служба новостей». Ранее состоялся баскетбольный матч между клубами ЦСКА и «Локомотив-Кубань». По итогу ЦСКА проиграли и вылетели из плей-офф. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям