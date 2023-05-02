Бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ в Артемовске

03 мая 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Бойцы «Вагнера» нашли брошенные шахты с оружием ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ЧВК «Вагнер» показали, что на секретных складах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске хранятся тысячи единиц оружия, тяжелые пулеметы, автоматы, винтовки и тонны взрывчатки. Об этом сообщили бойцы. «На складах хранятся тысячи единиц оружия, 4,5 тонны взрывчатки. В цехах ремонтной зоны были найдены автоматы, винтовки и американские пулеметы», — пишут «Известия» со ссылкой на солдат. Бойцы сообщили, что некоторые такие склады бывших соляных шахтах находятся на глубине более 150 метров. Шахта тянется на несколько километров, отдельные хранилища достигают 250 метров в длину. Также на складах российские военные нашли большое количество пистолетов-пулеметок времен ВОВ. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили оружие ВСУ, которое хранилось в Соледаре. Предположительно, им можно вооружить миллионную армию.

Солдаты ЧВК «Вагнер» показали, что на секретных складах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске хранятся тысячи единиц оружия, тяжелые пулеметы, автоматы, винтовки и тонны взрывчатки. Об этом сообщили бойцы. «На складах хранятся тысячи единиц оружия, 4,5 тонны взрывчатки. В цехах ремонтной зоны были найдены автоматы, винтовки и американские пулеметы», — пишут «Известия» со ссылкой на солдат. Бойцы сообщили, что некоторые такие склады бывших соляных шахтах находятся на глубине более 150 метров. Шахта тянется на несколько километров, отдельные хранилища достигают 250 метров в длину. Также на складах российские военные нашли большое количество пистолетов-пулеметок времен ВОВ. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили оружие ВСУ, которое хранилось в Соледаре. Предположительно, им можно вооружить миллионную армию.