02 мая 2023

Бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ в Артемовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, чвк, сво, каска солдатская
Бойцы «Вагнера» нашли брошенные шахты с оружием ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ЧВК «Вагнер» показали, что на секретных складах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске хранятся тысячи единиц оружия, тяжелые пулеметы, автоматы, винтовки и тонны взрывчатки. Об этом сообщили бойцы.

«На складах хранятся тысячи единиц оружия, 4,5 тонны взрывчатки. В цехах ремонтной зоны были найдены автоматы, винтовки и американские пулеметы», — пишут «Известия» со ссылкой на солдат.

Бойцы сообщили, что некоторые такие склады бывших соляных шахтах находятся на глубине более 150 метров. Шахта тянется на несколько километров, отдельные хранилища достигают 250 метров в длину. Также на складах российские военные нашли большое количество пистолетов-пулеметок времен ВОВ.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили оружие ВСУ, которое хранилось в Соледаре. Предположительно, им можно вооружить миллионную армию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты ЧВК «Вагнер» показали, что на секретных складах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске хранятся тысячи единиц оружия, тяжелые пулеметы, автоматы, винтовки и тонны взрывчатки. Об этом сообщили бойцы. «На складах хранятся тысячи единиц оружия, 4,5 тонны взрывчатки. В цехах ремонтной зоны были найдены автоматы, винтовки и американские пулеметы», — пишут «Известия» со ссылкой на солдат. Бойцы сообщили, что некоторые такие склады бывших соляных шахтах находятся на глубине более 150 метров. Шахта тянется на несколько километров, отдельные хранилища достигают 250 метров в длину. Также на складах российские военные нашли большое количество пистолетов-пулеметок времен ВОВ. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили оружие ВСУ, которое хранилось в Соледаре. Предположительно, им можно вооружить миллионную армию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...