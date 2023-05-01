Пригожин показал оружие, захваченное ЧВК «Вагнер» в Соледаре. Фото

01 мая 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

В Соледаре найден склад с оружием, уточнил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соледаре долгое время на складах хранилось оружие, предположительно оставленное украинскими солдатами. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отметив, что этим оружием можно вооружить миллионную армию. «Вот этих Томпсонов у меня десятки тысяч. Новые, в масле. <…> Пулеметы ППШ, ППС, Максимы. <…> Пулеметы Дегтярева полевые. <…> Я могу вооружить миллион человек», — заявил Евгений Пригожин. Видео, предположительно со склада, публикует его пресс-служба в telegram-канале. Бойцы из ЧВК «Вагнер» продолжают проводить бои за город Бахмут (Артемовск). В настоящий момент ЧВК заняла 58 тысяч квадратных метров города, заявил основатель военной компании. Пригожин уточнил, что украинские силы сохранили контроль только над 2,9 километрами Артемовска, сообщает телеканал 360. На складу в Соледаре находятся различные виды вооружения Скрин: URA.RU

В Соледаре долгое время на складах хранилось оружие, предположительно оставленное украинскими солдатами. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отметив, что этим оружием можно вооружить миллионную армию. «Вот этих Томпсонов у меня десятки тысяч. Новые, в масле. <…> Пулеметы ППШ, ППС, Максимы. <…> Пулеметы Дегтярева полевые. <…> Я могу вооружить миллион человек», — заявил Евгений Пригожин. Видео, предположительно со склада, публикует его пресс-служба в telegram-канале. Бойцы из ЧВК «Вагнер» продолжают проводить бои за город Бахмут (Артемовск). В настоящий момент ЧВК заняла 58 тысяч квадратных метров города, заявил основатель военной компании. Пригожин уточнил, что украинские силы сохранили контроль только над 2,9 километрами Артемовска, сообщает телеканал 360.