Пригожин показал оружие, захваченное ЧВК «Вагнер» в Соледаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
В Соледаре найден склад с оружием, уточнил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Соледаре долгое время на складах хранилось оружие, предположительно оставленное украинскими солдатами. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отметив, что этим оружием можно вооружить миллионную армию.

«Вот этих Томпсонов у меня десятки тысяч. Новые, в масле. <…> Пулеметы ППШ, ППС, Максимы. <…> Пулеметы Дегтярева полевые. <…> Я могу вооружить миллион человек», — заявил Евгений Пригожин. Видео, предположительно со склада, публикует его пресс-служба в telegram-канале.

Бойцы из ЧВК «Вагнер» продолжают проводить бои за город Бахмут (Артемовск). В настоящий момент ЧВК заняла 58 тысяч квадратных метров города, заявил основатель военной компании. Пригожин уточнил, что украинские силы сохранили контроль только над 2,9 километрами Артемовска, сообщает телеканал 360.

На складу в Соледаре находятся различные виды вооружения
На складу в Соледаре находятся различные виды вооружения

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соледаре долгое время на складах хранилось оружие, предположительно оставленное украинскими солдатами. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отметив, что этим оружием можно вооружить миллионную армию. «Вот этих Томпсонов у меня десятки тысяч. Новые, в масле. <…> Пулеметы ППШ, ППС, Максимы. <…> Пулеметы Дегтярева полевые. <…> Я могу вооружить миллион человек», — заявил Евгений Пригожин. Видео, предположительно со склада, публикует его пресс-служба в telegram-канале. Бойцы из ЧВК «Вагнер» продолжают проводить бои за город Бахмут (Артемовск). В настоящий момент ЧВК заняла 58 тысяч квадратных метров города, заявил основатель военной компании. Пригожин уточнил, что украинские силы сохранили контроль только над 2,9 километрами Артемовска, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...