В Соледаре долгое время на складах хранилось оружие, предположительно оставленное украинскими солдатами. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отметив, что этим оружием можно вооружить миллионную армию.
«Вот этих Томпсонов у меня десятки тысяч. Новые, в масле. <…> Пулеметы ППШ, ППС, Максимы. <…> Пулеметы Дегтярева полевые. <…> Я могу вооружить миллион человек», — заявил Евгений Пригожин. Видео, предположительно со склада,
Бойцы из ЧВК «Вагнер» продолжают проводить бои за город Бахмут (Артемовск). В настоящий момент ЧВК заняла 58 тысяч квадратных метров города, заявил основатель военной компании. Пригожин уточнил, что украинские силы сохранили контроль только над 2,9 километрами Артемовска, сообщает телеканал 360.
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