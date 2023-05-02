02 мая 2023

Суд наказал свердловчан, чей шестилетний ребенок сжег иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ветки, огонь, костер
Мальчик устроил пожар, балуясь с зажигалкой Фото:

Свердловские супруги должны заплатить более полумиллиона рублей за шестилетнего сына, который, балуясь с зажигалкой, сжег чужой автомобиль Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решением Верхнепышминского городского суда исковые требования были удовлетворены. Всего каждый из родителей обязан выплатить по 254 148 рублей», — говорится в сообщении суда.

Летом 2022 года мальчик нашел на улице зажигалку и решил проверить ее в действии. Для этого он спрятался за припаркованным Opel и принялся поджигать бампер. Поняв, что автомобиль загорелся, мальчик испугался и убежал. Он не стал ничего рассказывать взрослым, пока его не спросили о произошедшем.

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Свердловские супруги должны заплатить более полумиллиона рублей за шестилетнего сына, который, балуясь с зажигалкой, сжег чужой автомобиль Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решением Верхнепышминского городского суда исковые требования были удовлетворены. Всего каждый из родителей обязан выплатить по 254 148 рублей», — говорится в сообщении суда. Летом 2022 года мальчик нашел на улице зажигалку и решил проверить ее в действии. Для этого он спрятался за припаркованным Opel и принялся поджигать бампер. Поняв, что автомобиль загорелся, мальчик испугался и убежал. Он не стал ничего рассказывать взрослым, пока его не спросили о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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