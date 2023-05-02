Суд наказал свердловчан, чей шестилетний ребенок сжег иномарку

03 мая 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Мальчик устроил пожар, балуясь с зажигалкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловские супруги должны заплатить более полумиллиона рублей за шестилетнего сына, который, балуясь с зажигалкой, сжег чужой автомобиль Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решением Верхнепышминского городского суда исковые требования были удовлетворены. Всего каждый из родителей обязан выплатить по 254 148 рублей», — говорится в сообщении суда. Летом 2022 года мальчик нашел на улице зажигалку и решил проверить ее в действии. Для этого он спрятался за припаркованным Opel и принялся поджигать бампер. Поняв, что автомобиль загорелся, мальчик испугался и убежал. Он не стал ничего рассказывать взрослым, пока его не спросили о произошедшем.

Свердловские супруги должны заплатить более полумиллиона рублей за шестилетнего сына, который, балуясь с зажигалкой, сжег чужой автомобиль Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решением Верхнепышминского городского суда исковые требования были удовлетворены. Всего каждый из родителей обязан выплатить по 254 148 рублей», — говорится в сообщении суда. Летом 2022 года мальчик нашел на улице зажигалку и решил проверить ее в действии. Для этого он спрятался за припаркованным Opel и принялся поджигать бампер. Поняв, что автомобиль загорелся, мальчик испугался и убежал. Он не стал ничего рассказывать взрослым, пока его не спросили о произошедшем.