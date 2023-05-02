Челябинцам в преддверии аномальной жары дали советы, как уберечься от солнца

03 мая 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Челябинцев предупредили о том, что активное солнце может быть опасно для организма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские медики после прогнозов синоптиков об аномальной жаре дали советы, как уберечься от солнца. Челябинцев предупредили о негативном воздействии ультрафиолетового излучения, которое является частью солнечного света. «Солнечный свет включает в себя ультрафиолетовое излучение, которое может быть как полезным, так и вредным. Солнечные ванны используются в лечении, например, псориаза. Но избыток излучения вызывает обострение акне, розацеа, дискоидной красной волчанки и даже появление злокачественных новообразований», — рассказали в минздраве. Ультрафиолет состоит из UVA-лучей и UVB-лучи. Первые действуют весь световой день, не задерживаются стеклом, не вызывают появление загара, но ускоряют процесс старения кожи. Пик активности вторых приходится на период с 12:00 по 15:00 часов. Задерживаются стеклом и облаками, вызывают ожоги и появление загара. Чтобы сохранить красоту и здоровье кожи, необходимо: Стараться избегать пребывания на солнце в стадии его активности;

Носить солнцезащитные очки и головные уборы с широкими полями;

Использовать солнцезащитные средства. Единая диспетчерская служба — 112 предупредила жителей Челябинской области об аномальной жаре с 3 до 7 мая. Температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более.

Челябинские медики после прогнозов синоптиков об аномальной жаре дали советы, как уберечься от солнца. Челябинцев предупредили о негативном воздействии ультрафиолетового излучения, которое является частью солнечного света. «Солнечный свет включает в себя ультрафиолетовое излучение, которое может быть как полезным, так и вредным. Солнечные ванны используются в лечении, например, псориаза. Но избыток излучения вызывает обострение акне, розацеа, дискоидной красной волчанки и даже появление злокачественных новообразований», — рассказали в минздраве. Ультрафиолет состоит из UVA-лучей и UVB-лучи. Первые действуют весь световой день, не задерживаются стеклом, не вызывают появление загара, но ускоряют процесс старения кожи. Пик активности вторых приходится на период с 12:00 по 15:00 часов. Задерживаются стеклом и облаками, вызывают ожоги и появление загара. Чтобы сохранить красоту и здоровье кожи, необходимо: Единая диспетчерская служба — 112 предупредила жителей Челябинской области об аномальной жаре с 3 до 7 мая. Температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более.