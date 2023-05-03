Мужчина грозил взорвать многоквартирный дом в Миассе

В Миассе (Челябинская область) местный житель грозил взорвать жилой дом в северной части города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, угроза оказалась фейковой, а мужчина был задержан.
«При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с представителями региональных управлений ФСБ и Росгвардии установлен и задержан подозреваемый» — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ведомстве отметили, что мужчина сообщил ложные сведения о минировании из хулиганских побуждений. В это время он распивал спиртное.
В настоящее время на него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 27 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В отношении подозреваемого мера пресечения избирается.
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