Мужчина грозил взорвать многоквартирный дом в Миассе

Угрозы оказались фейковыми Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) местный житель грозил взорвать жилой дом в северной части города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, угроза оказалась фейковой, а мужчина был задержан.

«При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с представителями региональных управлений ФСБ и Росгвардии установлен и задержан подозреваемый» — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что мужчина сообщил ложные сведения о минировании из хулиганских побуждений. В это время он распивал спиртное.

В настоящее время на него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 27 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В отношении подозреваемого мера пресечения избирается.