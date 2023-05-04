В Свердловской области огонь охватил деревню. Видео

05 мая 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Пожар распространился на несколько домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области пожар в деревне Шушарина. Об этом сообщают очевидцы. «Со слов очевидцев поджог был совершен некими людьми на мотоциклах. В настоящее время предпринимаются меры по тушению», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит». Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в нескольких районах Свердловской области. Пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах.

На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области пожар в деревне Шушарина. Об этом сообщают очевидцы. «Со слов очевидцев поджог был совершен некими людьми на мотоциклах. В настоящее время предпринимаются меры по тушению», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит». Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в нескольких районах Свердловской области. Пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах.