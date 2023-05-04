04 мая 2023

В Свердловской области огонь охватил деревню. Видео

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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор
Пожар распространился на несколько домов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области пожар в деревне Шушарина. Об этом сообщают очевидцы.

«Со слов очевидцев поджог был совершен некими людьми на мотоциклах. В настоящее время предпринимаются меры по тушению», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит».

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в нескольких районах Свердловской области. Пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах.

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На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области пожар в деревне Шушарина. Об этом сообщают очевидцы. «Со слов очевидцев поджог был совершен некими людьми на мотоциклах. В настоящее время предпринимаются меры по тушению», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит». Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в нескольких районах Свердловской области. Пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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