На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области пожар в деревне Шушарина. Об этом сообщают очевидцы.
«Со слов очевидцев поджог был совершен некими людьми на мотоциклах. В настоящее время предпринимаются меры по тушению», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит».
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в нескольких районах Свердловской области. Пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах.
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