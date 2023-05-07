Свердловский губернатор поручил главам муниципалитетов мобилизовать силы в связи с пожарами

Куйвашев мобилизует ресурсы области для ликвидации пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с главами муниципалитетов. На оперативном совещании были даны поручения в связи с пожарами на территории Свердловской области.

«Самое главное для нас — это обеспечить безопасность жителей, защитить дома от огня, оперативно локализовать очаги возгораний, не допустить дальнейшее разрастание площади пожаров. Мы уже привлекли дополнительные силы и средства тушения, в том числе авиацию. Я дал поручение привлечь тяжелую технику Минтранса и максимально мобилизовать имеющиеся в области ресурсы», — приводит слова Куйвашева Департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор поставил муниципальным главам мобилизовать силы на прокладку заградительных полос на возможных направлениях перехода лесных пожаров на населенные пункты. Организовать караулы лесных пожаров, дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарищ, в том числе с привлечением добровольцев. Обеспечить контроль за состоянием ликвидированных, особенно крупных лесных пожаров, чтобы не допустить повторных возгораний.

Особое внимание Куйвашев уделил обеспечению волонтеров медицинской помощью, питьевой водой и питанием. Также губернатор поручил главам еще раз обратиться к населению, озвучив полный запрет на посещение лесов.

Ранее URA.RU сообщало о привлечении дополнительных сил на участки лесных пожаров в Свердловскую область. Количество специалистов, ликвидирующих пожары, выросло до 2,5 тысяч человек. Привлечена специальная авиатехника.