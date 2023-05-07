Мэр Екатеринбурга Орлов выполнил поручение Куйвашева из-за пожароопасной обстановки

07 мая 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов напомнил о запрете на посещение лесов и лесопарков Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава Екатеринбурга Алексей Орлов направил 17 комбинированных дорожных машин, вмещающих около 10 кубометров воды, в соседние Асбест, Верхнюю Пышму и Богданович, охваченные огнем. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение мэрам мобилизовать технику для борьбы с пожарами. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил направить на помощь огнеборцам комбинированные дорожные машины, каждая из которых вмещает около 10 кубометров воды. На текущий момент 17 единиц техники отправились в Асбест, Верхнюю Пышму и Богданович. Еще несколько машин останутся в резерве», — говорится в сообщении на сайте мэрии Утром 7-го мая Орлов поручил сформировать добровольческие отряды на базе своего волонтерского центра «Мы рядом». Ситуацию в самом Екатеринбурге власти считают контролируемой. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев провел встречу с главами муниципалитетов. Он поручил мобилизовать все областные ресурсы и привлечь дополнительную технику для борьбы с лесными пожарами.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов направил 17 комбинированных дорожных машин, вмещающих около 10 кубометров воды, в соседние Асбест, Верхнюю Пышму и Богданович, охваченные огнем. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение мэрам мобилизовать технику для борьбы с пожарами. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил направить на помощь огнеборцам комбинированные дорожные машины, каждая из которых вмещает около 10 кубометров воды. На текущий момент 17 единиц техники отправились в Асбест, Верхнюю Пышму и Богданович. Еще несколько машин останутся в резерве», — говорится в сообщении на сайте мэрии Утром 7-го мая Орлов поручил сформировать добровольческие отряды на базе своего волонтерского центра «Мы рядом». Ситуацию в самом Екатеринбурге власти считают контролируемой. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев провел встречу с главами муниципалитетов. Он поручил мобилизовать все областные ресурсы и привлечь дополнительную технику для борьбы с лесными пожарами.