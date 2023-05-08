Президент Венесуэлы заявил, что Боррель «подливает масло в огонь» в конфликте на Украине 09 мая 2023 в 04:35 Размер текста - 17 + Боррель должен направить все силы на прекращение конфликта на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своими высказываниями создает еще большее напряжение вокруг конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира. <…> Жозеп Боррель своими заявлениями постоянно подливает масла в огонь, так не должно быть», — поделился венесуэльский лидер в своей программе на youtube-канале . Мадуро отметил, что продолжая высказывать подобное мнение, европейский политик может спровоцировать ядерную войну. Он призвал Борреля остановиться и наоборот, способствовать установлению мира и прекращению конфликта на Украине. Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал преступлением против российского народа санкции, введенные западными санкциями на фоне спецоперации на Украине. Он призвал стороны решать конфликт дипломатическим путем. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своими высказываниями создает еще большее напряжение вокруг конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира. <…> Жозеп Боррель своими заявлениями постоянно подливает масла в огонь, так не должно быть», — поделился венесуэльский лидер в своей программе на youtube-канале. Мадуро отметил, что продолжая высказывать подобное мнение, европейский политик может спровоцировать ядерную войну. Он призвал Борреля остановиться и наоборот, способствовать установлению мира и прекращению конфликта на Украине. Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал преступлением против российского народа санкции, введенные западными санкциями на фоне спецоперации на Украине. Он призвал стороны решать конфликт дипломатическим путем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям