В Екатеринбурге школьников и студентов собирают на военные сборы

На базе войсковой части Верхней-Пышмы проведут военные сборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Верхней-Пышме (город-спутник Екатеринбурга) 15 мая на базе войсковой части пройдут учебные сборы для школьников и учащихся колледжей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга Иван Канивец.

«15 мая 2023 года в Верхней Пышме на базе войсковой части 28331 торжественно откроют пятидневные учебные сборы с учащимися школ и колледжей. В мероприятии примет участие более 500 человек. Участникам сбора покажут быт военнослужащих, стрельбы, РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты — прим.ред.). Также участникам сборов продемонстрируют, как проходит физическая подготовка, медицинская подготовка, строевая подготовка, и ознакомят с воинскими уставами. Начало мероприятия — в восемь утра», — сказал Канивец журналисту URA.RU.

59-я Сивашская Краснознаменная бригада управления связи сухопутных войск РФ или в/ч 28331 дислоцируется в г. Верхняя Пышма. В задачи подразделения входит управление системами и средствами телеграфно-телефонной, спутниковой и тропосферной связи, а также IT-технологиями. Формирование находится в подчинении у командования Центрального военного округа (ЦВО).