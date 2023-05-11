Экс-помощник президента Рейгана обозначил вину США в конфликте на Украине

Власти США виноваты в развитии конфликта на Украине. Об этом заявил экс-помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США игнорировали опасения России о расширении НАТО и поддержки смены режимов в других странах.
«Они [власти США] проигнорировали давние просьбы России на расширение НАТО, поддержку смены режима в Грузии и Украине и нападения на Югославию и Ливию. Внешнеполитическая элита Америки настаивает на том, что Москва не может опасаться за свою безопасность, даже если они никогда не потерпят аналогичного поведения России в Западном полушарии», — написал Бэндоу
По словам эксперта, США недооценивают угрозу российского ядерного оружия. Россия с большим количеством обычных вооружений и обширным ядерным арсеналом является для Запада катастрофой, считает он.
Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявлял, что американцы боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. Старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман считает, что Запад должен разработать стратегию налаживания отношений с РФ после СВО. Отказ от взаимодействия с Россией эксперт назвал «серьезной ошибкой», передает телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!