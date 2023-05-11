Экс-помощник президента Рейгана обозначил вину США в конфликте на Украине

TAC: власти США виноваты в конфликте на Украине
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Экс-помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что США виноваты в конфликте на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США виноваты в развитии конфликта на Украине. Об этом заявил экс-помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США игнорировали опасения России о расширении НАТО и поддержки смены режимов в других странах.

«Они [власти США] проигнорировали давние просьбы России на расширение НАТО, поддержку смены режима в Грузии и Украине и нападения на Югославию и Ливию. Внешнеполитическая элита Америки настаивает на том, что Москва не может опасаться за свою безопасность, даже если они никогда не потерпят аналогичного поведения России в Западном полушарии», — написал Бэндоу в журнале The American Conservative.

По словам эксперта, США недооценивают угрозу российского ядерного оружия. Россия с большим количеством обычных вооружений и обширным ядерным арсеналом является для Запада катастрофой, считает он.

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявлял, что американцы боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. Старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман считает, что Запад должен разработать стратегию налаживания отношений с РФ после СВО. Отказ от взаимодействия с Россией эксперт назвал «серьезной ошибкой», передает телеканал 360.

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Власти США виноваты в развитии конфликта на Украине. Об этом заявил экс-помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США игнорировали опасения России о расширении НАТО и поддержки смены режимов в других странах. «Они [власти США] проигнорировали давние просьбы России на расширение НАТО, поддержку смены режима в Грузии и Украине и нападения на Югославию и Ливию. Внешнеполитическая элита Америки настаивает на том, что Москва не может опасаться за свою безопасность, даже если они никогда не потерпят аналогичного поведения России в Западном полушарии», — написал Бэндоу в журнале The American Conservative. По словам эксперта, США недооценивают угрозу российского ядерного оружия. Россия с большим количеством обычных вооружений и обширным ядерным арсеналом является для Запада катастрофой, считает он. Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявлял, что американцы боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. Старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман считает, что Запад должен разработать стратегию налаживания отношений с РФ после СВО. Отказ от взаимодействия с Россией эксперт назвал «серьезной ошибкой», передает телеканал 360.
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