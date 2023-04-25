TAC: США провоцируют мировую войну, толкая Украину к наступлению на Крым

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США толкают Украину к третьей мировой войне, считает The American Conservative Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление, включающее атаку на Крым, провоцируется Соединенными Штатами. По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, об этом свидетельствуют утекшие в сеть документы Пентагона. Он считает, что это приведет к третьей мировой войне, за которую ответят на Украине.

«Это ли не планы мировой войны? Не будут ли Соединенные Штаты нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы не в состоянии существовать без почти 100 миллиардов долларов американской помощи, решит продолжить реализацию таких планов?», — написал Брэдли Девлин в своем материале для The American Conservative. Он считает, что планируемые атаки на Крым закончатся мировым конфликтом.

Обозреватель предупредил, что США не признают свою вину, если такое случится, и за все придется отвечать Украине. Американское правительство будет использовать аргумент, что предоставляло Киеву вооружения только для самообороны.

Третью мировую войну предсказывал и экс-президент США Дональд Трамп. Однако он не уточнил, какие именно факторы приведут к всемирному противостоянию, передает «Царьград».

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Украинское контрнаступление, включающее атаку на Крым, провоцируется Соединенными Штатами. По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, об этом свидетельствуют утекшие в сеть документы Пентагона. Он считает, что это приведет к третьей мировой войне, за которую ответят на Украине. «Это ли не планы мировой войны? Не будут ли Соединенные Штаты нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы не в состоянии существовать без почти 100 миллиардов долларов американской помощи, решит продолжить реализацию таких планов?», — написал Брэдли Девлин в своем материале для The American Conservative. Он считает, что планируемые атаки на Крым закончатся мировым конфликтом. Обозреватель предупредил, что США не признают свою вину, если такое случится, и за все придется отвечать Украине. Американское правительство будет использовать аргумент, что предоставляло Киеву вооружения только для самообороны. Третью мировую войну предсказывал и экс-президент США Дональд Трамп. Однако он не уточнил, какие именно факторы приведут к всемирному противостоянию, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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