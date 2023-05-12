Перед приездом главы МЧС сотрудники курганской мэрии работают по выходным

12 мая 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Из-за пожаров в Кургане сотни человек остались без домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед повторным приездом в Курган главы МЧС Александра Куренкова, обещавшего проверить погорельцев 18 мая, чиновники работают без выходных. После масштабных пожаров 7—8 мая в окрестностях Кургана сотрудники мэрии каждый день работают с погорельцами или раздают памятки о запрете разводить огонь в садоводствах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации. «На фоне пожаров все сотрудники мэрии трудятся в выходные, а в будни остаются допоздна. К ним ежедневно приходят погорельцы, некоторые идут в тапочках и халатах. Им всем нужна помощь. Задач приходится выполнять, действительно, много, но все понимают важность взаимодействия с пострадавшими. Кто-то работает с обращениями, кто-то ходит по садоводческим товариществам и раздает памятки о недопущении разведения огня. К приезду Куренкова надо минимизировать недовольство людей, при этом не допустить повторения пожаров», — поделился с URA.RU источник. Сотрудники мэрии отмечают, что глава города Елена Ситникова и управляющая делами Анастасия Аргышева постоянно находятся в администрации и общаются с погорельцами. При этом чиновники уточняют, что первого заместителя главы города Павла Каргаполова в здании мэрии редко видят. «По логике первый зам должен взять часть забот мэрии на себя. Но, возможно, так и есть. Пока Ситникова занята пожарами и погорельцами, он занимается другими делами города, которые тоже важны», — поделился с URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой разъяснить график работы администрации и обязанности Павла Каргаполова. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области случились пожары. 7 и 8 мая в Кургане сгорели сотни домов, многие курганцы остались без жилья. Погорельцам помогают с оформлением документов и получением необходимой помощи. В Курган приезжал глава МЧС Куренков, который координировал ликвидацию пожаров. В регион он обещал вернуться 18 и 19 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед повторным приездом в Курган главы МЧС Александра Куренкова, обещавшего проверить погорельцев 18 мая, чиновники работают без выходных. После масштабных пожаров 7—8 мая в окрестностях Кургана сотрудники мэрии каждый день работают с погорельцами или раздают памятки о запрете разводить огонь в садоводствах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации. «На фоне пожаров все сотрудники мэрии трудятся в выходные, а в будни остаются допоздна. К ним ежедневно приходят погорельцы, некоторые идут в тапочках и халатах. Им всем нужна помощь. Задач приходится выполнять, действительно, много, но все понимают важность взаимодействия с пострадавшими. Кто-то работает с обращениями, кто-то ходит по садоводческим товариществам и раздает памятки о недопущении разведения огня. К приезду Куренкова надо минимизировать недовольство людей, при этом не допустить повторения пожаров», — поделился с URA.RU источник. Сотрудники мэрии отмечают, что глава города Елена Ситникова и управляющая делами Анастасия Аргышева постоянно находятся в администрации и общаются с погорельцами. При этом чиновники уточняют, что первого заместителя главы города Павла Каргаполова в здании мэрии редко видят. «По логике первый зам должен взять часть забот мэрии на себя. Но, возможно, так и есть. Пока Ситникова занята пожарами и погорельцами, он занимается другими делами города, которые тоже важны», — поделился с URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой разъяснить график работы администрации и обязанности Павла Каргаполова. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области случились пожары. 7 и 8 мая в Кургане сгорели сотни домов, многие курганцы остались без жилья. Погорельцам помогают с оформлением документов и получением необходимой помощи. В Курган приезжал глава МЧС Куренков, который координировал ликвидацию пожаров. В регион он обещал вернуться 18 и 19 мая.