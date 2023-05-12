Челябинские застройщики заработали меньше всех в России

В 2022 году выручка челябинских застройщиков составила 13,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские застройщики в 2022 году получили наименьшую выручку среди городов РФ от продажи жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro

«Наименьшая годовая выручка застройщиков зафиксирована в Челябинске. В 2022 году валовая выручка (поступления от продажи жилья) челябинских застройщиков составила всего лишь 13,5 млрд рублей», — сообщается на сайте.

Аналитики отметили, первое место по годовой выручке застройщиков заняла Москва с показателем в 1, 16 трлн рублей. На втором месте по продаже жилья Санкт-Петербург. Там выручка составила 378,5 трлн руб, на третьей позиции Краснодар с показателем 114,7 млрд рублей.