Челябинские застройщики заработали меньше всех в России

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В 2022 году выручка челябинских застройщиков составила 13,5 млрд рублей Фото:

Челябинские застройщики в 2022 году получили наименьшую выручку среди городов РФ от продажи жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro

«Наименьшая годовая выручка застройщиков зафиксирована в Челябинске. В 2022 году валовая выручка (поступления от продажи жилья) челябинских застройщиков составила всего лишь 13,5 млрд рублей», — сообщается на сайте.

Аналитики отметили, первое место по годовой выручке застройщиков заняла Москва с показателем в 1, 16 трлн рублей. На втором месте по продаже жилья Санкт-Петербург. Там выручка составила 378,5 трлн руб, на третьей позиции Краснодар с показателем 114,7 млрд рублей.

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Челябинские застройщики в 2022 году получили наименьшую выручку среди городов РФ от продажи жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro «Наименьшая годовая выручка застройщиков зафиксирована в Челябинске. В 2022 году валовая выручка (поступления от продажи жилья) челябинских застройщиков составила всего лишь 13,5 млрд рублей», — сообщается на сайте. Аналитики отметили, первое место по годовой выручке застройщиков заняла Москва с показателем в 1, 16 трлн рублей. На втором месте по продаже жилья Санкт-Петербург. Там выручка составила 378,5 трлн руб, на третьей позиции Краснодар с показателем 114,7 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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