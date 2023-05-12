Мошенники обзванивают свердловские предприятия и выпрашивают деньги

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Мошенники обзванивают предприятия из Каменска-Уральского и выпрашивают помощь Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники звонят на предприятия, представляются сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора и просят оказать материальную помощь. Об этом сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.

«В Каменске-Уральском мошенники звонят на предприятия от имени территориального отдела Управления Роспотребнадзора и просят оказать материальную помощь. Будьте бдительны, напоминаем, что мы не собираем деньги ни на какие цели», — пишет ведомство в Telegram.

Ранее лже-сотрудники ФСБ забрали 11 миллионов рублей у свердловского предпринимателя. Мошенники представлялись не только силовиками, но и работникам Центробанка России.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники звонят на предприятия, представляются сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора и просят оказать материальную помощь. Об этом сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. «В Каменске-Уральском мошенники звонят на предприятия от имени территориального отдела Управления Роспотребнадзора и просят оказать материальную помощь. Будьте бдительны, напоминаем, что мы не собираем деньги ни на какие цели», — пишет ведомство в Telegram. Ранее лже-сотрудники ФСБ забрали 11 миллионов рублей у свердловского предпринимателя. Мошенники представлялись не только силовиками, но и работникам Центробанка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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