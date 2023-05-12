12 мая 2023
11 мая 2023

Жители ХМАО пожаловались на нашествие крыс. Фото

Жители Мегиона сообщили о большом количестве крыс в подвалах домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Жители Мегиона сообщают о расплодившихся крысах в подъездах домов Фото:

Жители Мегиона (ХМАО) сообщили о большом количестве крыс, расплодившихся в подвалах подъездов жилых домов. Фото грызуна у входной двери в подъезд по улице Сутормина выложил в соцсети мегионец Виталий Гирман.

«Проблема существует уже на протяжении двух лет, за что мы платим деньги когда живем в таких условиях? Сутормина, дом 14, второй подъезд», — написал Виталий Гирман в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к посту жители пожаловались на проблему крыс в домах по улицам Нефтяников и Свободы. Среди возможных причин большого количества грызунов мегионцы назвали бродячих собак, которые уничтожают кошек, а также хлеб, который жители оставляют для собак и птиц.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска заметил крыс возле торгового центра «Небо». Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались данной ситуацией и порекомендовали провести дополнительную обработку от грызунов.

Житель Мегиона сфотографировал крысу возле подъезда
Житель Мегиона сфотографировал крысу возле подъезда
Фото:

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Жители Мегиона (ХМАО) сообщили о большом количестве крыс, расплодившихся в подвалах подъездов жилых домов. Фото грызуна у входной двери в подъезд по улице Сутормина выложил в соцсети мегионец Виталий Гирман. «Проблема существует уже на протяжении двух лет, за что мы платим деньги когда живем в таких условиях? Сутормина, дом 14, второй подъезд», — написал Виталий Гирман в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту жители пожаловались на проблему крыс в домах по улицам Нефтяников и Свободы. Среди возможных причин большого количества грызунов мегионцы назвали бродячих собак, которые уничтожают кошек, а также хлеб, который жители оставляют для собак и птиц. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска заметил крыс возле торгового центра «Небо». Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались данной ситуацией и порекомендовали провести дополнительную обработку от грызунов.
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