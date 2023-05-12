Жители ХМАО пожаловались на нашествие крыс. Фото

Жители Мегиона сообщили о большом количестве крыс в подвалах домов

13 мая 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Жители Мегиона сообщают о расплодившихся крысах в подъездах домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Мегиона (ХМАО) сообщили о большом количестве крыс, расплодившихся в подвалах подъездов жилых домов. Фото грызуна у входной двери в подъезд по улице Сутормина выложил в соцсети мегионец Виталий Гирман. «Проблема существует уже на протяжении двух лет, за что мы платим деньги когда живем в таких условиях? Сутормина, дом 14, второй подъезд», — написал Виталий Гирман в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту жители пожаловались на проблему крыс в домах по улицам Нефтяников и Свободы. Среди возможных причин большого количества грызунов мегионцы назвали бродячих собак, которые уничтожают кошек, а также хлеб, который жители оставляют для собак и птиц. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска заметил крыс возле торгового центра «Небо». Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались данной ситуацией и порекомендовали провести дополнительную обработку от грызунов. Житель Мегиона сфотографировал крысу возле подъезда Фото: группа «Типичный Мегион», Вк

Жители Мегиона (ХМАО) сообщили о большом количестве крыс, расплодившихся в подвалах подъездов жилых домов. Фото грызуна у входной двери в подъезд по улице Сутормина выложил в соцсети мегионец Виталий Гирман. «Проблема существует уже на протяжении двух лет, за что мы платим деньги когда живем в таких условиях? Сутормина, дом 14, второй подъезд», — написал Виталий Гирман в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту жители пожаловались на проблему крыс в домах по улицам Нефтяников и Свободы. Среди возможных причин большого количества грызунов мегионцы назвали бродячих собак, которые уничтожают кошек, а также хлеб, который жители оставляют для собак и птиц. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска заметил крыс возле торгового центра «Небо». Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались данной ситуацией и порекомендовали провести дополнительную обработку от грызунов.