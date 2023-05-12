Жители Мегиона (ХМАО) сообщили о большом количестве крыс, расплодившихся в подвалах подъездов жилых домов. Фото грызуна у входной двери в подъезд по улице Сутормина выложил в соцсети мегионец Виталий Гирман.
«Проблема существует уже на протяжении двух лет, за что мы платим деньги когда живем в таких условиях? Сутормина, дом 14, второй подъезд», — написал Виталий Гирман в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к посту жители пожаловались на проблему крыс в домах по улицам Нефтяников и Свободы. Среди возможных причин большого количества грызунов мегионцы назвали бродячих собак, которые уничтожают кошек, а также хлеб, который жители оставляют для собак и птиц.
Корреспондент агентства направил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска заметил крыс возле торгового центра «Небо». Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались данной ситуацией и порекомендовали провести дополнительную обработку от грызунов.
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