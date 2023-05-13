13 мая 2023

В Екатеринбурге нашли опасный мед

© Служба новостей «URA.RU»
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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, соты, мед в сотах
Сотрудники Россельхознадзора уничтожили опасную партию меда Фото:

В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, нашли партию опасного меда. Вся продукция была изъята и уничтожена, сообщили в свердловском Россельхознадзоре.

«Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора вместе с таможенниками выявили партию опасного меда в Кольцово, которую привезли пассажиры из Узбекистана. Продукция была изъята и уничтожена», — пишет ведомство на официальном сайте.

Партия меда была ввезена без ветдокументов, маркировки, заводской упаковки и без разрешения Россельзохнадзора. Пассажиры привлечены к административной ответственности за «нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранение или реализацию продуктов животноводства», — отметили в ведомстве.

Ранее в Свердловской области нашли опасные фрукты и овощи. Их продавали в крупной торговой сети.

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В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, нашли партию опасного меда. Вся продукция была изъята и уничтожена, сообщили в свердловском Россельхознадзоре. «Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора вместе с таможенниками выявили партию опасного меда в Кольцово, которую привезли пассажиры из Узбекистана. Продукция была изъята и уничтожена», — пишет ведомство на официальном сайте. Партия меда была ввезена без ветдокументов, маркировки, заводской упаковки и без разрешения Россельзохнадзора. Пассажиры привлечены к административной ответственности за «нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранение или реализацию продуктов животноводства», — отметили в ведомстве. Ранее в Свердловской области нашли опасные фрукты и овощи. Их продавали в крупной торговой сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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