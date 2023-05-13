В Екатеринбурге нашли опасный мед

14 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Сотрудники Россельхознадзора уничтожили опасную партию меда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, нашли партию опасного меда. Вся продукция была изъята и уничтожена, сообщили в свердловском Россельхознадзоре. «Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора вместе с таможенниками выявили партию опасного меда в Кольцово, которую привезли пассажиры из Узбекистана. Продукция была изъята и уничтожена», — пишет ведомство на официальном сайте. Партия меда была ввезена без ветдокументов, маркировки, заводской упаковки и без разрешения Россельзохнадзора. Пассажиры привлечены к административной ответственности за «нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранение или реализацию продуктов животноводства», — отметили в ведомстве. Ранее в Свердловской области нашли опасные фрукты и овощи. Их продавали в крупной торговой сети.

В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, нашли партию опасного меда. Вся продукция была изъята и уничтожена, сообщили в свердловском Россельхознадзоре. «Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора вместе с таможенниками выявили партию опасного меда в Кольцово, которую привезли пассажиры из Узбекистана. Продукция была изъята и уничтожена», — пишет ведомство на официальном сайте. Партия меда была ввезена без ветдокументов, маркировки, заводской упаковки и без разрешения Россельзохнадзора. Пассажиры привлечены к административной ответственности за «нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранение или реализацию продуктов животноводства», — отметили в ведомстве. Ранее в Свердловской области нашли опасные фрукты и овощи. Их продавали в крупной торговой сети.