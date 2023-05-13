В Екатеринбурге нашли опасный мед

В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, нашли партию опасного меда. Вся продукция была изъята и уничтожена, сообщили в свердловском Россельхознадзоре.
«Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора вместе с таможенниками выявили партию опасного меда в Кольцово, которую привезли пассажиры из Узбекистана. Продукция была изъята и уничтожена», — пишет ведомство на официальном сайте.
Партия меда была ввезена без ветдокументов, маркировки, заводской упаковки и без разрешения Россельзохнадзора. Пассажиры привлечены к административной ответственности за «нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранение или реализацию продуктов животноводства», — отметили в ведомстве.
Ранее в Свердловской области нашли опасные фрукты и овощи. Их продавали в крупной торговой сети.
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