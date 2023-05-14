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12 мая 2023

В ХМАО ожидается сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, аллергия, зеленые листья, весна в городе, полиноз
В отдельных районах Югры ожидается сильный ветер порывами до 15-17 м/с Фото:

В понедельник, 15 мая, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидается сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.

«15 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по восточной половине местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, днем +12,+17, местами +4,+9», — говорится на сайте ведомства.

По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте сегодня ожидается температура от +1 до +11, днем будет пасмурно, а вечером и ночью — облачно с прояснениями. В Нижневартовске также ожидается пасмурная погода при температуре воздуха от 0 до +11. Теплее всего в Ханты-Мансийске — от +4 до +15.

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В понедельник, 15 мая, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидается сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «15 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по восточной половине местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, днем +12,+17, местами +4,+9», — говорится на сайте ведомства. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте сегодня ожидается температура от +1 до +11, днем будет пасмурно, а вечером и ночью — облачно с прояснениями. В Нижневартовске также ожидается пасмурная погода при температуре воздуха от 0 до +11. Теплее всего в Ханты-Мансийске — от +4 до +15.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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