В ХМАО ожидается сильный ветер

15 мая 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

В отдельных районах Югры ожидается сильный ветер порывами до 15-17 м/с Фото: Сергей Русанов © URA.RU В понедельник, 15 мая, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидается сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «15 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по восточной половине местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, днем +12,+17, местами +4,+9», — говорится на сайте ведомства. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте сегодня ожидается температура от +1 до +11, днем будет пасмурно, а вечером и ночью — облачно с прояснениями. В Нижневартовске также ожидается пасмурная погода при температуре воздуха от 0 до +11. Теплее всего в Ханты-Мансийске — от +4 до +15.

В понедельник, 15 мая, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидается сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «15 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по восточной половине местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, днем +12,+17, местами +4,+9», — говорится на сайте ведомства. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте сегодня ожидается температура от +1 до +11, днем будет пасмурно, а вечером и ночью — облачно с прояснениями. В Нижневартовске также ожидается пасмурная погода при температуре воздуха от 0 до +11. Теплее всего в Ханты-Мансийске — от +4 до +15.