14 мая 2023
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12 мая 2023

В Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж продается за 48,5 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Стоимость коттеджа — 48,5 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Просторный и комфортный коттедж. Первый этаж занимают гостиная, столовая, кухня, парадный холл и входная группа. На втором этаже находятся две спальни с ванной комнатой и панорамным видом на лес. В доме имеется второй свет и панорамное остекление», — говорится в объявлении.

Участок вымощен тротуарной плиткой. На территории выполнен ландшафтный дизайн, установлена система автополива. По периметру участка высажены молодые сосна и газон, также обустроено место для барбекю. Коттедж стоит 48,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают двухэтажный коттедж с газоном на крыше. Стоимость дома — 49 миллионов 900 тысяч рублей.

Дом находится в Мотовилихинском районе Перми
Дом находится в Мотовилихинском районе Перми
Из окон коттеджа открывается панорамный вид на лес
Из окон коттеджа открывается панорамный вид на лес
На участке посажен газон, дорожки вымощены тротуарной плиткой
На участке посажен газон, дорожки вымощены тротуарной плиткой

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В Мотовилихинском районе Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Стоимость коттеджа — 48,5 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Просторный и комфортный коттедж. Первый этаж занимают гостиная, столовая, кухня, парадный холл и входная группа. На втором этаже находятся две спальни с ванной комнатой и панорамным видом на лес. В доме имеется второй свет и панорамное остекление», — говорится в объявлении. Участок вымощен тротуарной плиткой. На территории выполнен ландшафтный дизайн, установлена система автополива. По периметру участка высажены молодые сосна и газон, также обустроено место для барбекю. Коттедж стоит 48,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми продают двухэтажный коттедж с газоном на крыше. Стоимость дома — 49 миллионов 900 тысяч рублей.
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