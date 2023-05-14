В Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Фото

15 мая 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Коттедж продается за 48,5 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Стоимость коттеджа — 48,5 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Просторный и комфортный коттедж. Первый этаж занимают гостиная, столовая, кухня, парадный холл и входная группа. На втором этаже находятся две спальни с ванной комнатой и панорамным видом на лес. В доме имеется второй свет и панорамное остекление», — говорится в объявлении. Участок вымощен тротуарной плиткой. На территории выполнен ландшафтный дизайн, установлена система автополива. По периметру участка высажены молодые сосна и газон, также обустроено место для барбекю. Коттедж стоит 48,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми продают двухэтажный коттедж с газоном на крыше. Стоимость дома — 49 миллионов 900 тысяч рублей. Дом находится в Мотовилихинском районе Перми Сайт Avito Из окон коттеджа открывается панорамный вид на лес Сайт Avito На участке посажен газон, дорожки вымощены тротуарной плиткой Сайт Avito

В Мотовилихинском районе Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Стоимость коттеджа — 48,5 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Просторный и комфортный коттедж. Первый этаж занимают гостиная, столовая, кухня, парадный холл и входная группа. На втором этаже находятся две спальни с ванной комнатой и панорамным видом на лес. В доме имеется второй свет и панорамное остекление», — говорится в объявлении. Участок вымощен тротуарной плиткой. На территории выполнен ландшафтный дизайн, установлена система автополива. По периметру участка высажены молодые сосна и газон, также обустроено место для барбекю. Коттедж стоит 48,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми продают двухэтажный коттедж с газоном на крыше. Стоимость дома — 49 миллионов 900 тысяч рублей.