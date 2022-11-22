22 ноября 2022

В Перми продают коттедж с зеленым газоном на крыше. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Участок находится в 10 минутах от центра города (архивное фото) Фото:

В Перми продают двухэтажный коттедж за 49 млн 900 тыс. рублей. На крыше коттеджа расположена терраса с зеленым газоном, говорится в объявлении на сайте Avito.

«На крыше терраса с зеленым газоном. Дом сделан с панорамным остеклением. Рядом пруд и лес, которыми можно любоваться, сидя на открытой веранде у камина», — написано в объявлении.

Участок находится в 10 минутах от центра. На первом этаже коттеджа расположены прихожая, кухня-гостиная и санузел с душевой. На втором этаже три спальни, в одной из которых есть кабинет и гардеробная. Дом площадью 257 квадратных метров продают за 49 миллионов 900 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. После ремонта в доме никто не жил.

На первом этаже коттеджа расположена большая кухня-гостиная
На крыше находится терраса с зеленым газоном

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В Перми продают двухэтажный коттедж за 49 млн 900 тыс. рублей. На крыше коттеджа расположена терраса с зеленым газоном, говорится в объявлении на сайте Avito. «На крыше терраса с зеленым газоном. Дом сделан с панорамным остеклением. Рядом пруд и лес, которыми можно любоваться, сидя на открытой веранде у камина», — написано в объявлении. Участок находится в 10 минутах от центра. На первом этаже коттеджа расположены прихожая, кухня-гостиная и санузел с душевой. На втором этаже три спальни, в одной из которых есть кабинет и гардеробная. Дом площадью 257 квадратных метров продают за 49 миллионов 900 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. После ремонта в доме никто не жил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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