Силовики проверят неадекватного пермяка, который обливал себя розжигом в магазине

16 мая 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские проводят проверку после того, как пермяк вел себя неадекватно в магазине, обливал себя розжигом и звал скорую помощь. Информация о проверке размещена в официальном telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Молодой человек, который вел себя неадекватно был задержан прибывшими на место полицейскими, которые передали его медикам. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — пояснили в МВД. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей микрорайона Верхняя Курья поведение мужчины в продуктовом магазине напугало. Он громко кричал, резал себя канцелярским ножом и обливался алкоголем. Местные жители вызвали полицию, а происходящее стали снимать на видео.

Полицейские проводят проверку после того, как пермяк вел себя неадекватно в магазине, обливал себя розжигом и звал скорую помощь. Информация о проверке размещена в официальном telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Молодой человек, который вел себя неадекватно был задержан прибывшими на место полицейскими, которые передали его медикам. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — пояснили в МВД. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей микрорайона Верхняя Курья поведение мужчины в продуктовом магазине напугало. Он громко кричал, резал себя канцелярским ножом и обливался алкоголем. Местные жители вызвали полицию, а происходящее стали снимать на видео.