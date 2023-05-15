15 мая 2023

Силовики проверят неадекватного пермяка, который обливал себя розжигом в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, полиция, наряд полиции
В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего Фото:

Полицейские проводят проверку после того, как пермяк вел себя неадекватно в магазине, обливал себя розжигом и звал скорую помощь. Информация о проверке размещена в официальном telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

«Молодой человек, который вел себя неадекватно был задержан прибывшими на место полицейскими, которые передали его медикам. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — пояснили в МВД.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей микрорайона Верхняя Курья поведение мужчины в продуктовом магазине напугало. Он громко кричал, резал себя канцелярским ножом и обливался алкоголем. Местные жители вызвали полицию, а происходящее стали снимать на видео.

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Полицейские проводят проверку после того, как пермяк вел себя неадекватно в магазине, обливал себя розжигом и звал скорую помощь. Информация о проверке размещена в официальном telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Молодой человек, который вел себя неадекватно был задержан прибывшими на место полицейскими, которые передали его медикам. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — пояснили в МВД. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей микрорайона Верхняя Курья поведение мужчины в продуктовом магазине напугало. Он громко кричал, резал себя канцелярским ножом и обливался алкоголем. Местные жители вызвали полицию, а происходящее стали снимать на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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