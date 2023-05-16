В ХМАО запустят мобильные бригады для вербовки контрактников на СВО из глухих деревень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ВДВ. Курган , армия, голубые береты, никто кроме нас, вдв, служба по контракту, день вдв
В ХМАО придумали способ привлечь контрактников из труднодоступных населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО обсуждают вопрос создания мобильных бригад, которые будут ездить по труднодоступным селам и деревням округа и агитировать жителей заключить контракт с Вооруженными силами РФ для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«В округе решили не ограничиваться уже действующими мерами для набора контрактников. Рассматривается вопрос создания мобильных комиссий, которые будут ездить по отдаленным селам и деревням Югры и агитировать жителей вступать в ряды военнослужащих», — сообщает инсайдер.

Опрошенные корреспондентом агентства главы районов сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «Возможно, создание таких бригад и обсуждалось в правительстве, но до муниципалитетов это поручение еще не было доведено», — сообщил один из руководителей районов, попросив сохранить анонимность.

Журналист агентства направил запрос в военный комиссариат округа. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Югре придумали, как мотивировать мигрантов заключать контракты с ВС РФ. В мечетях появились листовки на таджикском, узбекском и азербайджанском языках.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО обсуждают вопрос создания мобильных бригад, которые будут ездить по труднодоступным селам и деревням округа и агитировать жителей заключить контракт с Вооруженными силами РФ для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В округе решили не ограничиваться уже действующими мерами для набора контрактников. Рассматривается вопрос создания мобильных комиссий, которые будут ездить по отдаленным селам и деревням Югры и агитировать жителей вступать в ряды военнослужащих», — сообщает инсайдер. Опрошенные корреспондентом агентства главы районов сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «Возможно, создание таких бригад и обсуждалось в правительстве, но до муниципалитетов это поручение еще не было доведено», — сообщил один из руководителей районов, попросив сохранить анонимность. Журналист агентства направил запрос в военный комиссариат округа. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Югре придумали, как мотивировать мигрантов заключать контракты с ВС РФ. В мечетях появились листовки на таджикском, узбекском и азербайджанском языках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...