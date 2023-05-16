В ХМАО запустят мобильные бригады для вербовки контрактников на СВО из глухих деревень

Власти ХМАО обсуждают вопрос создания мобильных бригад, которые будут ездить по труднодоступным селам и деревням округа и агитировать жителей заключить контракт с Вооруженными силами РФ для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«В округе решили не ограничиваться уже действующими мерами для набора контрактников. Рассматривается вопрос создания мобильных комиссий, которые будут ездить по отдаленным селам и деревням Югры и агитировать жителей вступать в ряды военнослужащих», — сообщает инсайдер.
Опрошенные корреспондентом агентства главы районов сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «Возможно, создание таких бригад и обсуждалось в правительстве, но до муниципалитетов это поручение еще не было доведено», — сообщил один из руководителей районов, попросив сохранить анонимность.
Журналист агентства направил запрос в военный комиссариат округа. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Югре придумали, как мотивировать мигрантов заключать контракты с ВС РФ. В мечетях появились листовки на таджикском, узбекском и азербайджанском языках.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.