В ХМАО запустят мобильные бригады для вербовки контрактников на СВО из глухих деревень

16 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО придумали способ привлечь контрактников из труднодоступных населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО обсуждают вопрос создания мобильных бригад, которые будут ездить по труднодоступным селам и деревням округа и агитировать жителей заключить контракт с Вооруженными силами РФ для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В округе решили не ограничиваться уже действующими мерами для набора контрактников. Рассматривается вопрос создания мобильных комиссий, которые будут ездить по отдаленным селам и деревням Югры и агитировать жителей вступать в ряды военнослужащих», — сообщает инсайдер. Опрошенные корреспондентом агентства главы районов сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «Возможно, создание таких бригад и обсуждалось в правительстве, но до муниципалитетов это поручение еще не было доведено», — сообщил один из руководителей районов, попросив сохранить анонимность. Журналист агентства направил запрос в военный комиссариат округа. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Югре придумали, как мотивировать мигрантов заключать контракты с ВС РФ. В мечетях появились листовки на таджикском, узбекском и азербайджанском языках.

Власти ХМАО обсуждают вопрос создания мобильных бригад, которые будут ездить по труднодоступным селам и деревням округа и агитировать жителей заключить контракт с Вооруженными силами РФ для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В округе решили не ограничиваться уже действующими мерами для набора контрактников. Рассматривается вопрос создания мобильных комиссий, которые будут ездить по отдаленным селам и деревням Югры и агитировать жителей вступать в ряды военнослужащих», — сообщает инсайдер. Опрошенные корреспондентом агентства главы районов сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «Возможно, создание таких бригад и обсуждалось в правительстве, но до муниципалитетов это поручение еще не было доведено», — сообщил один из руководителей районов, попросив сохранить анонимность. Журналист агентства направил запрос в военный комиссариат округа. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Югре придумали, как мотивировать мигрантов заключать контракты с ВС РФ. В мечетях появились листовки на таджикском, узбекском и азербайджанском языках.