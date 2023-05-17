Посол Украины Омельченко потребовал от Франции извинений за шутку о Зеленском

17 мая 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Во Франции визит Зеленского назвали «цирком шапито» Фото: Официальный сайт президента Украины Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений перед президентом Украины Владимиром Зеленским от телеканала RTL за то, что ведущая назвала визит главы в Европу «турне цирка Зеленского». Об этом он заявил на своей странице в Twitter. «Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия», — написал посол в социальной сети. Он также опубликовал отрывок передачи, в нем ведущая напоминает о визите Зеленского в Елисейский дворец фразой «со своим шапито». Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его поста в соцсети со словами благодарности за поставки оружия и поддержку к властям Германии и Франции. В комментариях подписчики рекомендовали украинскому лидеру купить костюм, а его речь сравнили с «клоунским шоу».

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений перед президентом Украины Владимиром Зеленским от телеканала RTL за то, что ведущая назвала визит главы в Европу «турне цирка Зеленского». Об этом он заявил на своей странице в Twitter. «Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия», — написал посол в социальной сети. Он также опубликовал отрывок передачи, в нем ведущая напоминает о визите Зеленского в Елисейский дворец фразой «со своим шапито». Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его поста в соцсети со словами благодарности за поставки оружия и поддержку к властям Германии и Франции. В комментариях подписчики рекомендовали украинскому лидеру купить костюм, а его речь сравнили с «клоунским шоу».