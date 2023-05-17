17 мая 2023

В свердловском городе благоустроят территории в рамках национального проекта. Видео

В Нижнем Тагиле на территории двух улиц реализуют нацпроект «Жилье и городская среда»
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустраивать территории предложили жители Тагила Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) приступили к благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На улицах Дружинина и Зари уберут старые конструкции и проведут геодезические работы, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Во дворе по улице Дружинина, 39 ведется демонтаж старых конструкций, асфальтовых и железобетонных покрытий, геодезические работы. На улице Зари, 99 пока специалисты „Горэнерго-НТ“ меняют систему горячего водоснабжения и центрального отопления, строители начали ремонт проезда за домом в сторону улицы Максарева», — рассказал в своем telegram-канале Пинаев.

Глава города добавил, жители выступили инициаторами участия в проекте. «Проект согласован с жителями. К осени это будут современные территории с детскими и спортивными площадками, хорошими въездами и парковками», — подытожил Пинаев.

Ранее URA.RU сообщало о планах строительства в Нижнем Тагиле культурно-образовательного центра. В нем будет размещаться отдел дополнительного образования и школа искусств.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) приступили к благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На улицах Дружинина и Зари уберут старые конструкции и проведут геодезические работы, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Во дворе по улице Дружинина, 39 ведется демонтаж старых конструкций, асфальтовых и железобетонных покрытий, геодезические работы. На улице Зари, 99 пока специалисты „Горэнерго-НТ“ меняют систему горячего водоснабжения и центрального отопления, строители начали ремонт проезда за домом в сторону улицы Максарева», — рассказал в своем telegram-канале Пинаев. Глава города добавил, жители выступили инициаторами участия в проекте. «Проект согласован с жителями. К осени это будут современные территории с детскими и спортивными площадками, хорошими въездами и парковками», — подытожил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о планах строительства в Нижнем Тагиле культурно-образовательного центра. В нем будет размещаться отдел дополнительного образования и школа искусств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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