В свердловском городе благоустроят территории в рамках национального проекта. Видео

В Нижнем Тагиле на территории двух улиц реализуют нацпроект «Жилье и городская среда»

18 мая 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Благоустраивать территории предложили жители Тагила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) приступили к благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На улицах Дружинина и Зари уберут старые конструкции и проведут геодезические работы, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Во дворе по улице Дружинина, 39 ведется демонтаж старых конструкций, асфальтовых и железобетонных покрытий, геодезические работы. На улице Зари, 99 пока специалисты „Горэнерго-НТ“ меняют систему горячего водоснабжения и центрального отопления, строители начали ремонт проезда за домом в сторону улицы Максарева», — рассказал в своем telegram-канале Пинаев. Глава города добавил, жители выступили инициаторами участия в проекте. «Проект согласован с жителями. К осени это будут современные территории с детскими и спортивными площадками, хорошими въездами и парковками», — подытожил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о планах строительства в Нижнем Тагиле культурно-образовательного центра. В нем будет размещаться отдел дополнительного образования и школа искусств.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) приступили к благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На улицах Дружинина и Зари уберут старые конструкции и проведут геодезические работы, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Во дворе по улице Дружинина, 39 ведется демонтаж старых конструкций, асфальтовых и железобетонных покрытий, геодезические работы. На улице Зари, 99 пока специалисты „Горэнерго-НТ“ меняют систему горячего водоснабжения и центрального отопления, строители начали ремонт проезда за домом в сторону улицы Максарева», — рассказал в своем telegram-канале Пинаев. Глава города добавил, жители выступили инициаторами участия в проекте. «Проект согласован с жителями. К осени это будут современные территории с детскими и спортивными площадками, хорошими въездами и парковками», — подытожил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о планах строительства в Нижнем Тагиле культурно-образовательного центра. В нем будет размещаться отдел дополнительного образования и школа искусств.