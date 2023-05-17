17 мая 2023

В Перми зоозащитник госпитализирован после нападения собаки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Пострадавшего от покусов собаки антидогхантера увезли на скорой в больницу Фото:

В Перми после нападения собаки госпитализирован зоозащитник Семен Филипповский. Видео произошедшего в группе сообщества «ССП Zoohelp Антидогхантер» в соцсети «ВКонтакте» разместила соратница Екатерина Фоминых.

«Доношу до всех наших подписчиков и друзей: Семен Филипповский 17 мая серьезно пострадал от покусов. У него сломаны обе руки, разорваны сухожилия и вены, а так же перелом лучевых суставов. Подробная информация будет позже», — написала Фоминых.

Сейчас волонтеры объявили сбор денег на операцию Филипповского. По словам Фоминых, собранные средства также пойдут на покрытие долгов организации зоозащитников «Zoohelp Антидогхантер».

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В Перми после нападения собаки госпитализирован зоозащитник Семен Филипповский. Видео произошедшего в группе сообщества «ССП Zoohelp Антидогхантер» в соцсети «ВКонтакте» разместила соратница Екатерина Фоминых. «Доношу до всех наших подписчиков и друзей: Семен Филипповский 17 мая серьезно пострадал от покусов. У него сломаны обе руки, разорваны сухожилия и вены, а так же перелом лучевых суставов. Подробная информация будет позже», — написала Фоминых. Сейчас волонтеры объявили сбор денег на операцию Филипповского. По словам Фоминых, собранные средства также пойдут на покрытие долгов организации зоозащитников «Zoohelp Антидогхантер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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