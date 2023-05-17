В Перми после нападения собаки госпитализирован зоозащитник Семен Филипповский. Видео произошедшего в группе сообщества «ССП Zoohelp Антидогхантер» в соцсети «ВКонтакте» разместила соратница Екатерина Фоминых.
«Доношу до всех наших подписчиков и друзей: Семен Филипповский 17 мая серьезно пострадал от покусов. У него сломаны обе руки, разорваны сухожилия и вены, а так же перелом лучевых суставов. Подробная информация будет позже», — написала Фоминых.
Сейчас волонтеры объявили сбор денег на операцию Филипповского. По словам Фоминых, собранные средства также пойдут на покрытие долгов организации зоозащитников «Zoohelp Антидогхантер».
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