22 апреля 2023
21 апреля 2023

Пермские зоозащитники спасли собаку с отрубленной лапой

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Тренировка собак нюхачей. Пермь, служебные собаки, сторожевая собака, овчарка, поиск пропавших
Собаке сделали операцию (архивное фото) Фото:

Волонтерам приюта для животных «Степка» в Нытве (Пермский край) удалось спасти собаку с отрубленной лапой. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.

«Его назвала его Лакки. Теперь он наш счастливчик! <…> Парень был прооперирован. <…> Лакки чувствует себя хорошо. Температура в норме, уже самостоятельно передвигается и пьет водичку», — указано в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Уральском Нытвинского района. Со слов очевидцев известно, что хозяин вынес собаку на детскую площадку и там топором отрубил ей лапу. После случившегося животное было в шоковом состоянии, перестало ориентироваться на местности. Собаке оказали помощь местные волонтеры и ветврач.

В декабре прошлого года неизвестные пытались убить собаку, повесив ее на сук. Животное спас мужчина, сняв с дерева.

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Волонтерам приюта для животных «Степка» в Нытве (Пермский край) удалось спасти собаку с отрубленной лапой. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. «Его назвала его Лакки. Теперь он наш счастливчик! <…> Парень был прооперирован. <…> Лакки чувствует себя хорошо. Температура в норме, уже самостоятельно передвигается и пьет водичку», — указано в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в поселке Уральском Нытвинского района. Со слов очевидцев известно, что хозяин вынес собаку на детскую площадку и там топором отрубил ей лапу. После случившегося животное было в шоковом состоянии, перестало ориентироваться на местности. Собаке оказали помощь местные волонтеры и ветврач. В декабре прошлого года неизвестные пытались убить собаку, повесив ее на сук. Животное спас мужчина, сняв с дерева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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