Пермские зоозащитники спасли собаку с отрубленной лапой

Волонтерам приюта для животных «Степка» в Нытве (Пермский край) удалось спасти собаку с отрубленной лапой. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.
«Его назвала его Лакки. Теперь он наш счастливчик! <…> Парень был прооперирован. <…> Лакки чувствует себя хорошо. Температура в норме, уже самостоятельно передвигается и пьет водичку», — указано в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в поселке Уральском Нытвинского района. Со слов очевидцев известно, что хозяин вынес собаку на детскую площадку и там топором отрубил ей лапу. После случившегося животное было в шоковом состоянии, перестало ориентироваться на местности. Собаке оказали помощь местные волонтеры и ветврач.
В декабре прошлого года неизвестные пытались убить собаку, повесив ее на сук. Животное спас мужчина, сняв с дерева.
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