Пермские зоозащитники спасли собаку с отрубленной лапой

23 апреля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Собаке сделали операцию (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Волонтерам приюта для животных «Степка» в Нытве (Пермский край) удалось спасти собаку с отрубленной лапой. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. «Его назвала его Лакки. Теперь он наш счастливчик! <…> Парень был прооперирован. <…> Лакки чувствует себя хорошо. Температура в норме, уже самостоятельно передвигается и пьет водичку», — указано в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в поселке Уральском Нытвинского района. Со слов очевидцев известно, что хозяин вынес собаку на детскую площадку и там топором отрубил ей лапу. После случившегося животное было в шоковом состоянии, перестало ориентироваться на местности. Собаке оказали помощь местные волонтеры и ветврач. В декабре прошлого года неизвестные пытались убить собаку, повесив ее на сук. Животное спас мужчина, сняв с дерева.

Волонтерам приюта для животных «Степка» в Нытве (Пермский край) удалось спасти собаку с отрубленной лапой. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. «Его назвала его Лакки. Теперь он наш счастливчик! <…> Парень был прооперирован. <…> Лакки чувствует себя хорошо. Температура в норме, уже самостоятельно передвигается и пьет водичку», — указано в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в поселке Уральском Нытвинского района. Со слов очевидцев известно, что хозяин вынес собаку на детскую площадку и там топором отрубил ей лапу. После случившегося животное было в шоковом состоянии, перестало ориентироваться на местности. Собаке оказали помощь местные волонтеры и ветврач. В декабре прошлого года неизвестные пытались убить собаку, повесив ее на сук. Животное спас мужчина, сняв с дерева.