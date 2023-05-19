Юрист раскрыла, кому придется снимать кондиционер по решению суда

Юрист Свечникова: суд вправе заставить снять кондиционер из-за нанесения вреда зданию

20 мая 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Нарушения требований касающихся установки должны быть доказаны Фото: Денис Моргунов © URA.RU По решению суда кондиционер может подлежать демонтажу за счет собственника. Об этом с журналистами поделилась Наталья Свечникова — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Учитывая тот факт, что фасад дома является также общедомовым имуществом, суд своим решением может вменить в обязанность собственнику демонтировать кондиционер при условии, что будут установлены соответствующие факты», — передает слова Свечниковой агентство «Прайм». Юрист отметила, что нарушения правил пользования общедомовым имуществом обязательно должны быть доказаны. Суд может отменить штраф и позволить оставить кондиционер, если работы проводились в соответствии со всеми требованиями, а фасаду здания, конструкции и людям не причинен вред. Ранее россиянам раскрыли, сколько электричества потребляют современные бытовые приборы. Дороже всего из домашней техники обходятся утюги, электрочайники, микроволновые печи, бойлеры и духовки.

По решению суда кондиционер может подлежать демонтажу за счет собственника. Об этом с журналистами поделилась Наталья Свечникова — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Учитывая тот факт, что фасад дома является также общедомовым имуществом, суд своим решением может вменить в обязанность собственнику демонтировать кондиционер при условии, что будут установлены соответствующие факты», — передает слова Свечниковой агентство «Прайм». Юрист отметила, что нарушения правил пользования общедомовым имуществом обязательно должны быть доказаны. Суд может отменить штраф и позволить оставить кондиционер, если работы проводились в соответствии со всеми требованиями, а фасаду здания, конструкции и людям не причинен вред. Ранее россиянам раскрыли, сколько электричества потребляют современные бытовые приборы. Дороже всего из домашней техники обходятся утюги, электрочайники, микроволновые печи, бойлеры и духовки.