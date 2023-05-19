19 мая 2023

Юрист раскрыла, кому придется снимать кондиционер по решению суда

Юрист Свечникова: суд вправе заставить снять кондиционер из-за нанесения вреда зданию
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционеры. Тюмень, кондиционер, кондиционеры
Нарушения требований касающихся установки должны быть доказаны Фото:

По решению суда кондиционер может подлежать демонтажу за счет собственника. Об этом с журналистами поделилась Наталья Свечникова — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Учитывая тот факт, что фасад дома является также общедомовым имуществом, суд своим решением может вменить в обязанность собственнику демонтировать кондиционер при условии, что будут установлены соответствующие факты», — передает слова Свечниковой агентство «Прайм».

Юрист отметила, что нарушения правил пользования общедомовым имуществом обязательно должны быть доказаны. Суд может отменить штраф и позволить оставить кондиционер, если работы проводились в соответствии со всеми требованиями, а фасаду здания, конструкции и людям не причинен вред.

Ранее россиянам раскрыли, сколько электричества потребляют современные бытовые приборы. Дороже всего из домашней техники обходятся утюги, электрочайники, микроволновые печи, бойлеры и духовки.

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По решению суда кондиционер может подлежать демонтажу за счет собственника. Об этом с журналистами поделилась Наталья Свечникова — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Учитывая тот факт, что фасад дома является также общедомовым имуществом, суд своим решением может вменить в обязанность собственнику демонтировать кондиционер при условии, что будут установлены соответствующие факты», — передает слова Свечниковой агентство «Прайм». Юрист отметила, что нарушения правил пользования общедомовым имуществом обязательно должны быть доказаны. Суд может отменить штраф и позволить оставить кондиционер, если работы проводились в соответствии со всеми требованиями, а фасаду здания, конструкции и людям не причинен вред. Ранее россиянам раскрыли, сколько электричества потребляют современные бытовые приборы. Дороже всего из домашней техники обходятся утюги, электрочайники, микроволновые печи, бойлеры и духовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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