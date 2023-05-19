Юрист раскрыла, кому придется снимать кондиционер по решению суда

По решению суда кондиционер может подлежать демонтажу за счет собственника. Об этом с журналистами поделилась Наталья Свечникова — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.
«Учитывая тот факт, что фасад дома является также общедомовым имуществом, суд своим решением может вменить в обязанность собственнику демонтировать кондиционер при условии, что будут установлены соответствующие факты», — передает слова Свечниковой агентство «Прайм».
Юрист отметила, что нарушения правил пользования общедомовым имуществом обязательно должны быть доказаны. Суд может отменить штраф и позволить оставить кондиционер, если работы проводились в соответствии со всеми требованиями, а фасаду здания, конструкции и людям не причинен вред.
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